Лукашенко ударили по лицу клюшкой во время игры в хоккей. Видео

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности Лукашенко.

На видео видно, что после удара Лукашенко, который играл под первым номером, покинул лед.

Также Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фото, где видно, что Лукашенко наложили повязку на подбородок.

"Дело было так. В кругу вбрасывания шайба была у первого номера. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у седьмого номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер семь не попал по клюшке Лукашенко, а попал по лицу", – описали там ситуацию. На настроении Лукашенко это "никак не отразилось", заявили там.

С хоккеистом, который играет под седьмым номером, "все в порядке", заверили авторы поста.

Команда Лукашенко в матче победила со счетом 5:1 и в 13-й раз выиграла республиканский любительский турнир, пишет БЕЛТА.