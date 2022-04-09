ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко ударили по лицу клюшкой во время игры в хоккей. Видео

Лукашенко (в центре) после удара покинул лед
Лукашенко (в центре) после удара покинул лед
Фото: president.gov.by

Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, 9 апреля в ходе хоккейного матча ударили клюшкой по лицу.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности Лукашенко.

На видео видно, что после удара Лукашенко, который играл под первым номером, покинул лед.

Также Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фото, где видно, что Лукашенко наложили повязку на подбородок.

"Дело было так. В кругу вбрасывания шайба была у первого номера. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у седьмого номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер семь не попал по клюшке Лукашенко, а попал по лицу", – описали там ситуацию. На настроении Лукашенко это "никак не отразилось", заявили там.

С хоккеистом, который играет под седьмым номером, "все в порядке", заверили авторы поста.

Команда Лукашенко в матче победила со счетом 5:1 и в 13-й раз выиграла республиканский любительский турнир, пишет БЕЛТА.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Лукашенко, хоккей, травма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (83033)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (74087)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32592) G
4
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (21366)
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (20686)
6
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (18953)
7
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (12900) G
8
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (12501)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS