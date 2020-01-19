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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что в случае прямых переговоров с США в его стране возможны изменения.

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По словам Мадуро, он "перехитрил" оппонентов в Каракасе и Вашингтоне
По словам Мадуро, он "перехитрил" оппонентов в Каракасе и Вашингтоне
Фото: EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступет за прямые переговоры с США. Об этом он сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 19 января.

По словам Мадуро, он "перехитрил" оппонентов в Каракасе и Вашингтоне и готов к диалогу с США.

Мадуро сказал, что в случае таких переговоров в его стране возможны изменения. Он добавил, что "отношения, основанные на уважении и диалоге, приносят беспроигрышную ситуацию, а конфронтационные отношения – проигрышную".

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Теги: США, Венесуэла, Николас Мадуро
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