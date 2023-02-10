Макрон хочет лишить Путина высшей награды Франции, но ждет "нужного момента"

Путин получил орден Почетного легиона в 2006 году. 22-й президент Франции вручил ее российскому президенту, когда у Москвы "улучшились отношения с Парижем и Западом", отметил телеканал.

С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, "связи практически разорвались", добавил France24.

Макрон заявил, что считает, что имеет право отозвать награду. Он добавил: "Это не решение, которое я принял сегодня", цитирует телеканал. Эти решения, по его словам, "всегда имеют смысл". Но в то же время он сказал, что важно "ценить нужный момент для их принятия".

8 февраля орденом Почетного легиона Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского.

"Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения вам, дорогой Владимир, за ваши храбрость и преданность", – написал он в Twitter.