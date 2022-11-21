Макрон обвинил Россию в "хищническом" влиянии на Африку

"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в ваших программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", – сказал он в ответ на вопрос, не использует ли Франция свои исторические, экономические и политические связи в бывших колониях для достижения собственных интересов.
Макрон добавил, что ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции. В частности, он обвинил Россию в "хищническом" поведении в Африке.
По мнению французского президента, "достаточно только посмотреть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-нибудь еще, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию отталкивают на обочину". Макрон добавил, что эти действия совершаются "при содействии российской военной хунты".
Reuters напомнил, что Франция, как бывшая колониальная страна, имеет давние военные связи во всей франкоязычной Африке, а французские войска в течение десяти лет размещались в Мали в рамках контртеррористической операции.
Париж был вынужден вывести войска из Мали после того, как военные этой африканской страны пришли к власти в результате переворота 2020 года. Впоследствии военачальники пригласили российскую ЧВК "Вагнер" помочь в десятилетней борьбе с исламистскими боевиками и разорвать связи с Францией.