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Макрон обвинил Россию в "хищническом" влиянии на Африку

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Макрон заявил о "российском проекте" в ЦАР
Макрон заявил о "российском проекте" в ЦАР
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке для удовлетворения "хищнических" амбиций в африканских странах, где Франция в последние годы потерпела военные неудачи и существенно утратила влияние. Об этом он сказал каналу TV5 Monde во время выступления в кулуарах саммита франкоязычных стран в Тунисе, отмечает Reuters.

"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в ваших программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", – сказал он в ответ на вопрос, не использует ли Франция свои исторические, экономические и политические связи в бывших колониях для достижения собственных интересов.

Макрон добавил, что ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции. В частности, он обвинил Россию в "хищническом" поведении в Африке.

По мнению французского президента, "достаточно только посмотреть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-нибудь еще, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию отталкивают на обочину". Макрон добавил, что эти действия совершаются "при содействии российской военной хунты".

Контекст:

Reuters напомнил, что Франция, как бывшая колониальная страна, имеет давние военные связи во всей франкоязычной Африке, а французские войска в течение десяти лет размещались в Мали в рамках контртеррористической операции.

Париж был вынужден вывести войска из Мали после того, как военные этой африканской страны пришли к власти в результате переворота 2020 года. Впоследствии военачальники пригласили российскую ЧВК "Вагнер" помочь в десятилетней борьбе с исламистскими боевиками и разорвать связи с Францией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Франция, Африка, Мали, ЦАР, Эммануэль Макрон
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