Макрон обвинил Россию в "хищническом" влиянии на Африку

"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в ваших программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", – сказал он в ответ на вопрос, не использует ли Франция свои исторические, экономические и политические связи в бывших колониях для достижения собственных интересов.

Макрон добавил, что ряд государств, которые хотят распространить свое влияние в Африке, делают это, чтобы навредить Франции. В частности, он обвинил Россию в "хищническом" поведении в Африке.

По мнению французского президента, "достаточно только посмотреть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-нибудь еще, чтобы увидеть воплощение там российского проекта, когда Францию отталкивают на обочину". Макрон добавил, что эти действия совершаются "при содействии российской военной хунты".