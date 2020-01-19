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Медведев заявил, что на отставку правительства РФ повлиял "фактор времени"

Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что возглавлял правительство России почти восемь лет и этот фактор "нужно принимать во внимание".

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Медведев: Это все-таки была очень длительная, сложная работа
Медведев: Это все-таки была очень длительная, сложная работа
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью "Первому каналу", фрагмент которого опубликовало ТАСС 19 января, что на отставку правительства РФ повлиял "фактор времени".

По словам Медведева, президент России Владимир Путин обозначил "масштабные задачи по обновлению политической системы".

Экс-премьер также напомнил, что занимал пост председателя правительства РФ почти восемь лет и "это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам". Медведев подчеркнул, что "это тоже нужно принимать во внимание".

Он отметил, что возглавлял правительство России в общей сложности почти восемь лет и "за новейшую историю России это было первый раз". Медведев рассказал, что специально изучил вопрос о сроках работы правительств советского и царского периодов. Он добавил, что "так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур".

Медведев добавил, что "вообще к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного".

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Конституция, правительство, отставка
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