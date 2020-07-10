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Мэр Сеула, предположительно, покончил жизнь самоубийством

Найденный мертвым 9 июля мэр Сеула Пак Вон Сун оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у всех. Его самоубийство может быть связано с недавними обвинениями в сексуальном насилии.

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Бывшая секретарь обвинила Пак Вон Суна в насилии
Бывшая секретарь обвинила Пак Вон Суна в насилии
Фото: ЕРА

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун, которого накануне нашли мертвым, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

64-летний политик пропал после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные "физические контакты" и "неуместные" сообщения от начальника.

Полицейские начали широкомасштабную операцию по поиску мэра, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак.

Позже тело Пак Вон Суна нашли в лесу у горы Пукаксан недалеко от официальной резиденции мэра в центре Сеула.

По данным полиции, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следов насильственной смерти на теле не было.

Позже на столе в кабинете мэра нашли сообщение, в котором он просил прощения у всех, благодарил свою семью, а также завещал кремировать его.

Пак Вон Сун – известный в Южной Корее юрист, общественный деятель. Должность мэра южнокорейской столицы занимал с 2011 года.

Теги: смерть, Южная Корея, полиция, Сеул, самоубийство
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