Мэр Сеула, предположительно, покончил жизнь самоубийством

Найденный мертвым 9 июля мэр Сеула Пак Вон Сун оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у всех. Его самоубийство может быть связано с недавними обвинениями в сексуальном насилии.

Бывшая секретарь обвинила Пак Вон Суна в насилии Фото: ЕРА

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун, которого накануне нашли мертвым, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

64-летний политик пропал после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные "физические контакты" и "неуместные" сообщения от начальника.

Полицейские начали широкомасштабную операцию по поиску мэра, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак.

Позже тело Пак Вон Суна нашли в лесу у горы Пукаксан недалеко от официальной резиденции мэра в центре Сеула.

По данным полиции, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следов насильственной смерти на теле не было.