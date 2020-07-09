Мэра Сеула нашли мертвым

Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун исчез утром 9 июля. Ночью полицейские нашли его тело.

Пак Вон Сун мог покончить жизнь самоубийством Фото: ЕРА

Около 12 часов ночи с 9-го на 10 июля (18.00 по Киеву) сотрудники полиции обнаружили в северной части Сеула тело мэра города Пак Вон Суна, который исчез утром. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В полиции считают, что есть основания говорить об "экстремальном происшествии".

Утром мэр посетил один из магазинов, затем его заметили входящим на территорию парка. После этого его следы терялись. Дочь заявила, что он оставил ей телефонное сообщение, "похожее на завещание", и больше не выходил на связь.

Полиция объявила розыск.

Исчезновение Пак Вон Суна могло быть связано с обвинениями в сексуальном насилии, писало Yonhap; жалобу на 64-летнего политика подала его бывшая секретарь.

Пак Вон Сун – известный в Южной Корее юрист, общественный деятель. Должность мэра южнокорейской столицы занимал с 2011 года.