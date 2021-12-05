Меркель записала последний подкаст. Она призвала сограждан вакцинироваться от COVID-19

Она отметила, что за время своего пребывания в должности записала более 600 подкастов.

"Мы находимся в очень серьезной ситуации посреди четвертой волны пандемии, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать только драматической. Переполненные отделения интенсивной терапии, тяжелобольные люди, которым приходится летать через Германию, чтобы получить необходимую помощь, – и в настоящее время такое ужасно большое количество людей каждый день, что вирус убивает их жизни. Каждый из них оставляет семьи или друзей ошеломленным, растерянным, беспомощным. Это так горько, потому что этого можно было бы предотвратить. Ключ к этому – эффективные и безопасные вакцины. Поэтому я еще раз призываю вас серьезно отнестись к этому вредоносному вирусу. В частности, новый вариант "Омикрон" кажется даже более заразительным, чем предыдущие", – заявила Меркель.

Она призвала вакцинироваться от коронавируса.

"К сожалению, впереди нас ждут еще одни трудные недели, с которыми мы можем справиться только совместными усилиями. Искренне желаю, чтобы мы смогли сделать это вместе. Желаю вам всего наилучшего, конечно же, здоровья и, несмотря ни на что, спокойного предрождественского сезона и счастливого Рождества. И говорю: спасибо", – заявила и.о. канцлера ФРГ.