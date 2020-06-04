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Меркель заявила, что точно не будет баллотироваться на пятый срок

В мае глава МВД Германии Хорст Зеегофер говорил, что на фоне удачных действий правительства Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса обсуждалась возможность ее выдвижения на пятый срок. Канцлер категорически отвергла такую вероятность.

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Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года
Меркель возглавляет правительство Германии с 2005 года
Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью общественному телеканалу ZDF заявила, что не собирается баллотироваться на пятый срок главы правительства. 

На вопрос журналиста, допускает ли она возможность участия в следующих парламентских выборах, чтобы возглавить правительство пятый раз, Меркель сказала: "Нет. Действительно нет".

65-летняя Ангела Меркель возглавляет правительство с 2005 года. В новогоднем обращении к нации 31 декабря 2019 года она подчеркнула, что это ее последний срок на должности канцлера Германии.

При этом в мае 2020-го глава МВД Германии Хорст Зеегофер говорил, что на фоне удачных действий канцлера и ее правительства во время пандемии коронавируса политики обсуждали возможность ее выдвижения на пятый срок. Сама Меркель это никак не комментировала.

Следующие парламентские выборы в Германии должны состояться осенью 2021 года.

Теги: Германия, Ангела Меркель, выборы, правительство, политика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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