Международная федерация хоккея утвердила новые сроки проведения ЧМ 2021

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет проходить в Минске (Беларусь) и Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июля.

Такое решение было принято на внеочередном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) 22 июня, сообщила пресс-служба организации.

Ранее предполагалось, что чемпионат состоится с 7-го по 23 мая 2021 года. Решение о переносе было принято из-за пандемии коронавируса и вызванного ей смещения сроков проведения национальных чемпионатов.

Чемпионат 2020 года из-за пандемии был отменен.

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