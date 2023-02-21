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МИД Германии рекомендовал соотечественникам избегать приграничных с Украиной регионов России

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МИД призвал немцев быть бдительными и осторожными
МИД призвал немцев быть бдительными и осторожными
Фото: ЕРА

20 февраля МИД Германии внес изменения в рекомендации для поездок соотечественников в Россию, предупредив о мероприятиях, которые Москва планирует на текущую неделю.

Выезд в Российскую Федерацию не рекомендуется. Предупреждение о выезде в граничащие с Украиной административные области (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар). С 20-го по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздничные дни 23-го и 24 февраля)", – говорится в сообщении.

МИД Германии призвал немцев быть "особенно бдительными и осторожными" и "избегать большого скопления людей".

Контекст:

Рекомендации немецких дипломатов появились на фоне активизации боев на востоке Украины в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, Белгород, МИД Германии, Воронеж, Курск, Краснодар, Брянск, Ростов-на-Дону, дипломаты
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