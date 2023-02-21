МИД Германии рекомендовал соотечественникам избегать приграничных с Украиной регионов России

МИД призвал немцев быть бдительными и осторожными Фото: ЕРА

Выезд в Российскую Федерацию не рекомендуется. Предупреждение о выезде в граничащие с Украиной административные области (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар). С 20-го по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздничные дни 23-го и 24 февраля)", – говорится в сообщении.

МИД Германии призвал немцев быть "особенно бдительными и осторожными" и "избегать большого скопления людей".