МИД Германии рекомендовал соотечественникам избегать приграничных с Украиной регионов России

Выезд в Российскую Федерацию не рекомендуется. Предупреждение о выезде в граничащие с Украиной административные области (Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов, Краснодар). С 20-го по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздничные дни 23-го и 24 февраля)", – говорится в сообщении.
МИД Германии призвал немцев быть "особенно бдительными и осторожными" и "избегать большого скопления людей".
Рекомендации немецких дипломатов появились на фоне активизации боев на востоке Украины в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.