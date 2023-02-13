МИД Франции призвал соотечественников без промедления покинуть Беларусь

Необходимость уехать из Беларуси Париж связал с наступлением РФ в Украине Фото: ЕРА

"В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что границы Беларуси с Литвой и Латвией остаются открытыми, а на границе с Польшей работает лишь переход Брест – Тересполь.

По одной из версий разведок Запада, новое наступление России в Украину может быть со стороны Беларуси.

В ходе полномасштабного вторжения российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.