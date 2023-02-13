МИД Франции призвал соотечественников без промедления покинуть Беларусь

"В условиях вооруженного наступления России на Украину и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются. Французов в Беларуси приглашают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией", – говорится в сообщении.
Внешнеполитическое ведомство уточнило, что границы Беларуси с Литвой и Латвией остаются открытыми, а на границе с Польшей работает лишь переход Брест – Тересполь.
По одной из версий разведок Запада, новое наступление России в Украину может быть со стороны Беларуси.
В ходе полномасштабного вторжения российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Представитель восточной группировки войск полковник Сергей Череватый 2 февраля заявил, что есть большие сомнения, что оккупанты смогут продвинуться в Донецкой и Луганской областях, чтобы выполнить приказ Путина до марта.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась. Это подтвердил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, добавив, что с большим наступлением у оккупантов "большие проблемы".