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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС готов быстро принять дальнейшие ограничения против Беларуси – заявление саммита Украина – ЕС

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В ЕС призвали белорусский режим полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом
В ЕС призвали белорусский режим полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом
Фото: EPA

Участники саммита Украина – ЕС призвали Беларусь прекратить содействоват российской войне против Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном на сайте президента Украины.

"Мы призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку и возможность обучения российским военным. Белорусский режим должен полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом. ЕС будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие незаконную и неоправданную агрессивную войну России, и остается готовым быстро принять дальнейшие ограничительные меры против Беларуси", – говорится в заявлении.

Также участники саммита осудили поддержку российской войны против Украины со стороны Ирана и потребовали ее прекратить.

"В этом контексте Украина приветствовала ограничительные меры ЕС, одобренные 12 декабря 2022 года", – указано в документе.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

10 октября находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, Россия держала у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси находилось до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

В январе 2023 года часть российских войск была переброшена обратно в Россию либо на территорию Украины для участия в военных действиях, сухопутная компонента россиян в Беларуси составляла 5800 военнослужащих, заявили 25 января в ГУР Минобороны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Иран, Беларусь, санкции, саммит Украина – ЕС, война России против Украины, Евросоюз
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