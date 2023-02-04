ЕС готов быстро принять дальнейшие ограничения против Беларуси – заявление саммита Украина – ЕС

В ЕС призвали белорусский режим полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом Фото: EPA

"Мы призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку и возможность обучения российским военным. Белорусский режим должен полностью соблюдать свои обязательства в соответствии с международным правом. ЕС будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие незаконную и неоправданную агрессивную войну России, и остается готовым быстро принять дальнейшие ограничительные меры против Беларуси", – говорится в заявлении.

Также участники саммита осудили поддержку российской войны против Украины со стороны Ирана и потребовали ее прекратить.

"В этом контексте Украина приветствовала ограничительные меры ЕС, одобренные 12 декабря 2022 года", – указано в документе.