МИД Китая прокомментировал просьбу Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином

МИД Китая в своем заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, говоря о предложении украинского лидера, не дала четкий ответ, а сказала, что "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

4 августа президент Украины в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с Си Цзиньпином, однако запрос о таких переговорах пока остается без ответа. Зеленский считает, что Китай мог бы "политически и экономически" повлиять на Россию для прекращения войны.