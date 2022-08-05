МИД Китая прокомментировал просьбу Зеленского о переговорах с Си Цзиньпином

В МИД Китая уклонились от ответа о возможности переговоров Зеленского и Си Цзиньпина Фото: ЕРА

МИД Китая в своем заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, говоря о предложении украинского лидера, не дала четкий ответ, а сказала, что "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.