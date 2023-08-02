Министр обороны Дании объявил о возвращении на работу. Полгода назад он ушел на больничный из-за стресса

Эллеманн-Йенсен сообщил, что его ждет много дел и решений Фото: ЕРА

"Выхожу опять. [...] Сегодня утром я прибыл в министерство обороны, и было приятно, когда мои сотрудники приветствовали меня и снова распаковывали вещи. Здесь меня ждет много дел и решений", – написал он.

DR Nyheder отмечает, что Эллеманн-Йенсен провел на больничном "из-за стресса" полгода.

Издание подчеркивает, что у главы минобороны Дании есть "много вопросов и проблем", которые придется решать, – в частности, с января есть отставание в закупках оружия.