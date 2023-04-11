Решение о передаче Украине западных истребителей может быть принято до лета – глава минобороны Дании

По словам Поульсена, Дания не намерена делать такой шаг "в одиночку". "Мы должны это сделать с несколькими странами", – сказал чиновник.

Для принятия решения также необходим диалог с США, добавил он и предположил, что к решению союзники могут прийти "в течение короткого времени".

Le Figaro пишет, что Дании есть 43 многоцелевых истребителя F-16, 30 из которых находятся в рабочем состоянии. Свои F-16 Дания меняет на более современные, тоже американские истребители F-35.

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Поульсен 10 апреля посетил Украину. В Одессе он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и украинскими военнослужащими. По итогам визита в Facebook чиновник написал, что Дания "может взять ответственность" и сделать шаги, которые станут "конкретными изменениями" для Украины.