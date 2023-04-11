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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение о передаче Украине западных истребителей может быть принято до лета – глава минобороны Дании

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Поульсен вчера посетил Украину и заявил о возможности "конкретных изменений" для Украины
Поульсен вчера посетил Украину и заявил о возможности "конкретных изменений" для Украины
Фото: Troels Lund Poulsen / Facebook

Дания вместе с союзниками может до лета принять решение о передаче Украине истребителей. Об этом в эфире канала TV2 10 апреля заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, его цитирует DR.

По словам Поульсена, Дания не намерена делать такой шаг "в одиночку". "Мы должны это сделать с несколькими странами", – сказал чиновник. 

Для принятия решения также необходим диалог с США, добавил он и предположил, что к решению союзники могут прийти "в течение короткого времени".

Le Figaro пишет, что Дании есть 43 многоцелевых истребителя F-16, 30 из которых находятся в рабочем состоянии. Свои F-16 Дания меняет на более современные, тоже американские истребители F-35. 

"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям. Читайте в материале "ГОРДОН"

Поульсен 10 апреля посетил Украину. В Одессе он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и украинскими военнослужащими. По итогам визита в Facebook чиновник написал, что Дания "может взять ответственность" и сделать шаги, которые станут "конкретными изменениями" для Украины. 

https://www.facebook.com/TroelsLundPoulsen/posts/pfbid0oHBxC9edBDHvE8MVmW1EXs8UYi7B9TNEaL4ch7p1yD23bNzpK7fZ1SkEBVvEiuXPl

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Дания, военная техника, истребители, война России против Украины, F-16, Троэльс Лунд Поульсен
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