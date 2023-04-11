Решение о передаче Украине западных истребителей может быть принято до лета – глава минобороны Дании

По словам Поульсена, Дания не намерена делать такой шаг "в одиночку". "Мы должны это сделать с несколькими странами", – сказал чиновник.
Для принятия решения также необходим диалог с США, добавил он и предположил, что к решению союзники могут прийти "в течение короткого времени".
Le Figaro пишет, что Дании есть 43 многоцелевых истребителя F-16, 30 из которых находятся в рабочем состоянии. Свои F-16 Дания меняет на более современные, тоже американские истребители F-35.
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям. Читайте в материале "ГОРДОН"
Поульсен 10 апреля посетил Украину. В Одессе он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и украинскими военнослужащими. По итогам визита в Facebook чиновник написал, что Дания "может взять ответственность" и сделать шаги, которые станут "конкретными изменениями" для Украины.
Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.
Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша.
Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил ВСУ в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил Игнат. Он добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.