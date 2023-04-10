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Резников заявил, что иностранный легион ВСУ готов принять пилотов, умеющих управлять истребителями F-16

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Украина призывает предоставить ей истребители западного образца, в частности F-16
Украина призывает предоставить ей истребители западного образца, в частности F-16
Фото: wikipedia.org

Украина готова создать условия для работы иностранных летчиков, которые готовы воевать против российских оккупантов на американских истребителях F-16. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 10 апреля на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

Главу Минобороны спросили, как он относится к возможности привлечь бывших военнослужащих из США к борьбе Украины против страны-оккупанта России, в частности "для обслуживания систем".

"Звучит достаточно разумно. Я убежден, что наши партнеры с удовольствием могли бы нанять таких специалистов. Мы организуем все от нас зависящее, чтобы они могли приехать в Украину, потому что мы давно предлагаем нашим партнерам организовать осмотр, обслуживание, ремонт, максимально приближенные к полю боя", – ответил Резников.

Министр, в частности, упомянул об инженерах, которых в Украине "готовы поддержать", если они будут иметь доступ к необходимой документации.

"Это, кстати, касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые уже знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, то иностранный легион [Вооруженных сил Украины] готов открыть свои двери", – объяснил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, оружие, война, Алексей Резников, ремонт, истребители, самолеты, война России против Украины, военнослужащий, пилот, летчик, F-16
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