Резников заявил, что иностранный легион ВСУ готов принять пилотов, умеющих управлять истребителями F-16

Главу Минобороны спросили, как он относится к возможности привлечь бывших военнослужащих из США к борьбе Украины против страны-оккупанта России, в частности "для обслуживания систем".
"Звучит достаточно разумно. Я убежден, что наши партнеры с удовольствием могли бы нанять таких специалистов. Мы организуем все от нас зависящее, чтобы они могли приехать в Украину, потому что мы давно предлагаем нашим партнерам организовать осмотр, обслуживание, ремонт, максимально приближенные к полю боя", – ответил Резников.
Министр, в частности, упомянул об инженерах, которых в Украине "готовы поддержать", если они будут иметь доступ к необходимой документации.
"Это, кстати, касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые уже знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, то иностранный легион [Вооруженных сил Украины] готов открыть свои двери", – объяснил Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".
28 марта Остин допустил предоставление Украине F-16, отметив, что подготовка к передаче американских истребителей может занять примерно 18 месяцев.