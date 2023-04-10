Резников заявил, что иностранный легион ВСУ готов принять пилотов, умеющих управлять истребителями F-16

Главу Минобороны спросили, как он относится к возможности привлечь бывших военнослужащих из США к борьбе Украины против страны-оккупанта России, в частности "для обслуживания систем".

"Звучит достаточно разумно. Я убежден, что наши партнеры с удовольствием могли бы нанять таких специалистов. Мы организуем все от нас зависящее, чтобы они могли приехать в Украину, потому что мы давно предлагаем нашим партнерам организовать осмотр, обслуживание, ремонт, максимально приближенные к полю боя", – ответил Резников.

Министр, в частности, упомянул об инженерах, которых в Украине "готовы поддержать", если они будут иметь доступ к необходимой документации.

"Это, кстати, касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые уже знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, то иностранный легион [Вооруженных сил Украины] готов открыть свои двери", – объяснил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)