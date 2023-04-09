Румынские F-16 поднимались на перехват и сопровождение двух российских Су-27 над Балтией

Румынские F-16 были подняты в воздух и впоследствии идентифицировали два российских истребителя Су-27 Фото: EPA

"Спустя шесть дней после того, как на авиабазе Шяуляй в Литве были усилены миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии, два румынских истребителя F-16 были впервые подняты в воздух Объединенным центром воздушных операций Удем, Германия, чтобы отреагировать на воздушный инцидент в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", – говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что была обнаружена группа из двух неопознанных самолетов, летевших над международными водами в зоне ответственности НАТО.

"Самолет не сообщили свои данные и не связывались с гражданскими службами управления воздушным движением. В соответствии со стандартными процедурами Североатлантического союза румынские F-16 были подняты в воздух и впоследствии идентифицировали два российских истребителя Су-27. После профессионального маневра по перехвату и опознанию самолеты НАТО благополучно сопроводили российские самолеты и вернулись на авиабазу Шяуляй", – отметили в НАТО.