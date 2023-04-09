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Румынские F-16 поднимались на перехват и сопровождение двух российских Су-27 над Балтией

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Румынские F-16 были подняты в воздух и впоследствии идентифицировали два российских истребителя Су-27
Румынские F-16 были подняты в воздух и впоследствии идентифицировали два российских истребителя Су-27
Фото: EPA

Румынские истребители F-16 из миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии 7 апреля вылетали для идентификации и сопровождения двух российских истребителей Су-27. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных военно-воздушных сил НАТО.

"Спустя шесть дней после того, как на авиабазе Шяуляй в Литве были усилены миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии, два румынских истребителя F-16 были впервые подняты в воздух Объединенным центром воздушных операций Удем, Германия, чтобы отреагировать на воздушный инцидент в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", – говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что была обнаружена группа из двух неопознанных самолетов, летевших над международными водами в зоне ответственности НАТО.

"Самолет не сообщили свои данные и не связывались с гражданскими службами управления воздушным движением. В соответствии со стандартными процедурами Североатлантического союза румынские F-16 были подняты в воздух и впоследствии идентифицировали два российских истребителя Су-27. После профессионального маневра по перехвату и опознанию самолеты НАТО благополучно сопроводили российские самолеты и вернулись на авиабазу Шяуляй", – отметили в НАТО.

Контекст:

17 февраля сообщалось, что в 2022 году истребители НАТО совершили 570 вылетов над Европой для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран Альянса, – это больше, чем когда-либо прежде.

Отмечалось, что в начале февраля 2023 года за одну неделю было зафиксировано восемь инцидентов, когда к воздушному пространству трех стран Альянса – Эстонии, Латвии и Литвы – приближались российские боевые самолеты Су-27 или Су-30, иногда – военные транспортники типа Ил-76.

В середине февраля истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета в воздушном пространстве Польши, которые летели из Калининграда (РФ).

Теги: Россия, НАТО, Румыния, самолеты, Су-27, балтийские страны, F-16
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