Министр обороны Великобритании рассказал о разработке истребителя шестого поколения

Министр отметил, после того как страны определятся с требованиями к самолету, начнется фаза разработки. Первые полеты новой машины намечены на конец десятилетия, заявил Уоллес.

Партнерство по созданию истребителя шестого поколения – GCAP – объединит в себе "лучшее из всех технологий", сказал министр. По его словам, Британия профинансирует проект в объеме £2 млрд (около $2,42 млрд) до 2025 года и еще £10 млрд (около $12,08 млрд) в течение следующих 10 лет.

"Мы собираемся открыть пути и новые технологии, новые платформы, экспортные рынки и потенциально новых партнеров, а также закрепить стратегическое партнерство либеральных, открытых демократий, которые верят в верховенство закона и отстаивают международные ценности во всем мире, находящиеся сегодня под угрозой. Это глобальное партнерство. Это не местное партнерство. GCAP не будет коротким любовным романом. Это будет брак", – сказал Уоллес.

Уоллес также сообщил, что параллельно в рамках трехстороннего альянса Британии, Австралии и США (AUKUS) будет запущен проект создания атомной подводной лодки нового поколения.