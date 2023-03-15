Министр обороны Великобритании рассказал о разработке истребителя шестого поколения

Министр отметил, после того как страны определятся с требованиями к самолету, начнется фаза разработки. Первые полеты новой машины намечены на конец десятилетия, заявил Уоллес.
Партнерство по созданию истребителя шестого поколения – GCAP – объединит в себе "лучшее из всех технологий", сказал министр. По его словам, Британия профинансирует проект в объеме £2 млрд (около $2,42 млрд) до 2025 года и еще £10 млрд (около $12,08 млрд) в течение следующих 10 лет.
"Мы собираемся открыть пути и новые технологии, новые платформы, экспортные рынки и потенциально новых партнеров, а также закрепить стратегическое партнерство либеральных, открытых демократий, которые верят в верховенство закона и отстаивают международные ценности во всем мире, находящиеся сегодня под угрозой. Это глобальное партнерство. Это не местное партнерство. GCAP не будет коротким любовным романом. Это будет брак", – сказал Уоллес.
Уоллес также сообщил, что параллельно в рамках трехстороннего альянса Британии, Австралии и США (AUKUS) будет запущен проект создания атомной подводной лодки нового поколения.
9 декабря 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации – GCAP. Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest заменит Typhoon и станет реактивным самолетом следующего поколения. Он будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет иметь автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных. Боевые самолеты, разработанные в рамках партнерства, вероятно, будут совместимы с истребителями других партнеров НАТО, сообщали в правительстве Великобритании.
"Чтобы защитить наш народ и наших союзников, мы должны оставаться на переднем крае достижений в области обороны", – заявлял премьер-министр Великобритании Риши Сунак.