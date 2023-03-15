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Министр обороны Великобритании рассказал о разработке истребителя шестого поколения

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Великобритания, Италия и Япония работают над истребителем шестого поколения
Великобритания, Италия и Япония работают над истребителем шестого поколения
Фото: EPA

Требования к проекту разработки истребителя шестого поколения, над которым совместно работают Великобритания, Италия и Япония, должны быть согласованы к 2025 году. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес 15 марта на выставке вооружений в Японии. Его речь опубликовала пресс-служба правительства.

Министр отметил, после того как страны определятся с требованиями к самолету, начнется фаза разработки. Первые полеты новой машины намечены на конец десятилетия, заявил Уоллес.

Партнерство по созданию истребителя шестого поколения – GCAP – объединит в себе "лучшее из всех технологий", сказал министр. По его словам, Британия профинансирует проект в объеме £2 млрд (около $2,42 млрд) до 2025 года и еще £10 млрд (около $12,08 млрд) в течение следующих 10 лет.

"Мы собираемся открыть пути и новые технологии, новые платформы, экспортные рынки и потенциально новых партнеров, а также закрепить стратегическое партнерство либеральных, открытых демократий, которые верят в верховенство закона и отстаивают международные ценности во всем мире, находящиеся сегодня под угрозой. Это глобальное партнерство. Это не местное партнерство. GCAP не будет коротким любовным романом. Это будет брак", – сказал Уоллес.

Уоллес также сообщил, что параллельно в рамках трехстороннего альянса Британии, Австралии и США (AUKUS) будет запущен проект создания атомной подводной лодки нового поколения.

Контекст:

9 декабря 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации – GCAP. Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest заменит Typhoon и станет реактивным самолетом следующего поколения. Он будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет иметь автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных. Боевые самолеты, разработанные в рамках партнерства, вероятно, будут совместимы с истребителями других партнеров НАТО, сообщали в правительстве Великобритании.

"Чтобы защитить наш народ и наших союзников, мы должны оставаться на переднем крае достижений в области обороны", – заявлял премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теги: США, Великобритания, Италия, Япония, Австралия, авиация, вооружение, технологии, истребители, самолеты, Бен Уоллес, Риши Сунак, AUKUS
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