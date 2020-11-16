Министр здравоохранения Франции: Все говорит о том, что страна прошла пик эпидемии

Глава минздрава Франции Оливье Веран подчеркнул, что страна еще не победила коронавирус и расслабляться пока рано.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью L'Alsace заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Цитаты из интервью, которое доступно по подписке, опубликовало 16 ноября издание Le Parisien.

По его словам, благодаря строгим карантинным ограничениям число контактов между людьми сокращается и вирус меньше циркулирует, поэтому в течение 10 дней фиксируют снижение количества новых случаев инфекции.

Он заявил, что "все говорит о том, что мы прошли пик эпидемии", но добавил, что страна еще не победила вирус и расслабляться рано.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 16 ноября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у почти 54,5 млн человек, 1,3 млн заболевших умерло, 35 млн выздоровело. Франция - на пятом месте по числу заболевших в мире. В стране подтверждено 1,9 млн случаев инфицирования, 42,6 тыс. человек умерло, 139, 8 тыс. выздоровело.