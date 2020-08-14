Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых

Йельский университет в США обвинили в нарушении федерального закона о гражданских правах в связи с дискриминацией в отношении американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов. Министерство юстиции выяснило, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. В вузе эти обвинения отрицают.

Министерство юстиции США 13 августа сообщило о результатах расследования, которое показало, что престижный Йельский университет дискриминирует американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов в нарушение федерального закона о гражданских правах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Минюст сегодня уведомил Йельский университет о своих выводах о том, что вуз незаконно дискриминирует абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых абитуриентов при приеме в бакалаврат в нарушение раздела VI закона о гражданских правах 1964 года. Полученные данные являются результатом двухлетнего расследования в ответ на жалобу азиатско-американских групп относительно поведения Йельского университета", – говорится в документе.

Расследование показало, что "раса ежегодно является определяющим фактором в сотнях решений о приеме в учебное заведение". Следователи пришли к выводу, что азиаты и белые абитуриенты имеют от одной десятой до одной четвертой вероятности поступления в Йель в сравнении с афроамериканцами с сопоставимыми академическими достижениями.

В ходе расследования также было признано, что Йельский университет использует расу в качестве фактора на нескольких этапах процесса приема, а также "расово уравновешивает свои классы".

Йельский университет отверг обвинения минюста США, назвав их необоснованными и поспешными. Там сказали, что принимают во внимание множество факторов и рассматривают "человека в целом при выборе того, кого принять среди многих тысяч высококвалифицированных абитуриентов". В вузе добавили, что не намерены менять правила приема.