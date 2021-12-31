Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год. В каких странах уже наступил 2022-й

Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени – 11.00 (по киевскому времени это 12.00).
Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.
Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.
CNN сообщает, что существует 39 различных местных часов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом, всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год.
- В 05.00 по восточному времени Новый год уже встретили Самоа, Тонга и остров Кирибати;
- в 05.15 – острова Чатем в Новой Зеландии;
- в 06.00 – Новая Зеландия;
- в 07.00 – восточная Россия;
- в 08.00 – большая часть Австралии.
В Сиднее уже встретили Новый год Фото: ЕРА
- 09.00 Австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен
- 09.30 Северный регион Австралии
- 10.00 Япония, Южная Корея
- 10.15 Западная Австралия
- 11.00 Китай, Филиппины
- 12.00 Большая часть Индонезии, Таиланд
- 12.30 Мьянма и Кокосовые острова
- 13.00 Бангладеш
- 13.15 Непал
- 13.30 Индия и Шри-Ланка
- 14.00 Пакистан
- 14.30 Афганистан
- 15.00 Азербайджан
- 15.30 Иран
- 16.00 Москва и еще 22 города России
- 17.00 Греция, Египет, Южная Африка, Румыния
- 18.00 Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция
- 19.00 Великобритания, Португалия, Исландия
- 20.00 Кабо Верде
- 21.00 Южная Георгия и Сандвичевы острова
- 22.00 Большая часть Бразилии
- 22.30 Ньюфаундленд, Лабрадор
- 23.00 Некоторые регионы Канады
В субботу, 1 января 2022 года Новый год будут встречать:
- 00.00 Восточное побережье США, Куба
- 01.00 Центральные регионы США, Мексика
- 03.00 Тихоокеанский регион США
- 04.00 Аляска, Французская Полинезия
- 04.30 Маркизские острова
- 05.00 Гавайи
- 06.00 Американское Самоа
Контекст:
Новый год в Украине наступает через 12 часов после начала празднования в Кирибати. Традиционно за несколько минут до полуночи президент Украины поздравляет граждан с Новым годом. Одновременно с Украиной наступление 2022 года будут отмечать жители Финляндии, Греции, Израиля, Румынии и Турции.