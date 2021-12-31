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Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год. В каких странах уже наступил 2022-й

Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в австралийском Сиднее 1 января 2022 года
Фейерверк над Сиднейским оперным театром и мостом Харбор-Бридж во время празднования Нового года в австралийском Сиднее 1 января 2022 года
Фото: ЕРА

Несколько часов остается до того, как Новый 2022 год постучится в двери украинцев. А некоторые страны мира уже встретили его. Всему миру для этого нужно в среднем 26 часов, поскольку существует 39 различных местных часов. Об этом сообщает издание CNN.

Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени – 11.00  (по киевскому времени это 12.00).

Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.

Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.

CNN сообщает, что существует 39 различных местных часов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом, всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год.

  • В 05.00 по восточному времени Новый год уже встретили Самоа, Тонга и остров Кирибати;
  • в 05.15 – острова Чатем в Новой Зеландии;
  • в 06.00 – Новая Зеландия; 
  • в 07.00 – восточная Россия; 
  • в 08.00 – большая часть Австралии.
В Сиднее уже встретили Новый год Фото: ЕРА
В Сиднее уже встретили Новый год Фото: ЕРА

  • 09.00 Австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен
  • 09.30 Северный регион Австралии
  • 10.00 Япония, Южная Корея
  • 10.15 Западная Австралия
  • 11.00 Китай, Филиппины
  • 12.00 Большая часть Индонезии, Таиланд
  • 12.30 Мьянма и Кокосовые острова
  • 13.00 Бангладеш
  • 13.15 Непал
  • 13.30 Индия и Шри-Ланка
  • 14.00 Пакистан
  • 14.30 Афганистан
  • 15.00 Азербайджан
  • 15.30  Иран
  • 16.00 Москва  и еще 22 города России
  • 17.00 Греция, Египет, Южная Африка,  Румыния
  • 18.00 Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция
  • 19.00 Великобритания, Португалия, Исландия
  • 20.00  Кабо Верде
  • 21.00  Южная Георгия и Сандвичевы острова
  • 22.00 Большая часть Бразилии
  • 22.30 Ньюфаундленд, Лабрадор
  • 23.00 Некоторые регионы Канады

В субботу, 1 января 2022 года Новый год  будут встречать:

  • 00.00  Восточное побережье США,  Куба
  • 01.00 Центральные регионы США, Мексика
  • 03.00 Тихоокеанский регион США
  • 04.00 Аляска, Французская  Полинезия
  • 04.30 Маркизские острова
  • 05.00 Гавайи
  • 06.00 Американское Самоа
Контекст:

Новый год в Украине наступает через 12 часов после начала празднования в Кирибати. Традиционно за несколько минут до полуночи президент Украины поздравляет граждан с Новым годом. Одновременно с Украиной наступление 2022 года будут отмечать жители Финляндии, Греции, Израиля, Румынии и Турции.

Теги: Новый год, праздники, наступление, традиции, встреча
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