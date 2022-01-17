Молдова ввела новые правила въезда для украинцев

В ГПСУ рассказали, по каким документам граждане Украины могут въехать в Молдову Фото: mvs.gov.ua

В частности граждане Украины могут въехать в страну:

по сертификату о вакцинации от коронавируса в приложении "Дія";

по бумажному сертификату с портала "Дія" с QR-кодом;

с QR-кодом; с бумажным свидетельством Всемирной организации здравоохранения ("желтый" сертификат), выданным семейным врачом;

на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;

на основании отрицательного результата экспресс-теста на антиген к вирусу SARS-CoV-2, сделанному не ранее чем за 48 часов;

с подтверждением о наличии антител к COVID-19, которое действует 90 дней со дня проведения исследования.

Дополнительный ПЦР-тест после пересечения границы Молдовы делать не нужно.