"Моя мать из Пуэрто-Рико, отец тоже иммигрант". Подруга Трампа-младшего стала героиней мемов после выступления на съезде республиканцев

51-летняя Кимберли Гилфойл, девушка сына президента США Дональда Трампа – младшего и участница кампании по переизбранию Трампа на должность главы государства, рассказывая историю своей семьи во время выступления на национальном съезде Республиканской партии 25 августа, заявила, что ее мать приехала в США из Пуэрто-Рико, а отец тоже был иммигрантом. Видеозапись выступления Гилфойл опубликована на
Выступая в поддержку Трампа, Гилфойл сообщила, что является американкой в первом поколении, так как ее мать-учительница приехала в США из Пуэрто-Рико.
"Мой отец, тоже иммигрант, приехал в эту страну в поисках американской мечты. Теперь я считаю своим долгом бороться за защиту этой мечты", – заявила она, подчеркнув, что лидеры демократов хотят "разрушить эту страну".
Завершая речь, Гилфойл эмоционально подняла руки вверх и, повысив голос, пообещала, что Трамп защитит американскую мечту.
"Лучшее еще впереди", – завершила она свою речь на высоких тонах.
Косвенное заявление Гилфойл о том, что Пуэрто-Рико не является частью США, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.
"Сколько именно гидроксихлорохина на самом деле принимала Гилфойл?" – отреагировали на выступление Гилфойл пользователи в Twitter, вероятно, подразумевая передозировку препарата во время ее лечения от COVID-19.
Exactly how much Hydroxychloriquine did Kimberly Guilfoyle actually take? pic.twitter.com/KtL5nxySJ2— Jean Mobilia (@jeanmobilia) August 25, 2020
Пользователь сети Тревис Аллен на своей странице в Twitter сравнил финал выступления Гилфойл с кричащим в горах сурком.
Kimberly Guilfoyle’s RNC speech #Guilfoylechallenge pic.twitter.com/iCWNdiOOOQ— Travis Allen * (@TravisAllen02) August 25, 2020
Другие пользователи сравнили завершение ее выступление со звуками, которые издает морской котик.
Kimberly Guilfoyle pic.twitter.com/VgDwOnuRIG— JulesTheMan (@JulesTheMan1) August 25, 2020
"Все слышали? Лучшее еще впереди", – подписал шаржи на выступление Гилфйол пользователь Twitter Вилл Коэб.
Did you all hear? The BEST IS YET TO COME!!! #KimberlyGuilfoyle #TheBestIsYetToCome pic.twitter.com/ousr5L7C5c— Bill Koeb (@BillKoeb) August 25, 2020
Пуэрториканцы являются гражданами США с 1917 года и могут свободно перемещаться между островом и материком.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.