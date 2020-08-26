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"Моя мать из Пуэрто-Рико, отец тоже иммигрант". Подруга Трампа-младшего стала героиней мемов после выступления на съезде республиканцев

Подруга сына США Дональда Трампа – младшего, телеведущая и участница кампании по переизбранию Трампа на должность президента Кимберли Гилфойл оконфузилась во время выступления на национальном съезде Республиканской партии.

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Гилфойл: Лучшее еще впереди
Гилфойл: Лучшее еще впереди
Фото: ЕРА

51-летняя Кимберли Гилфойл, девушка сына президента США Дональда Трампа – младшего и участница кампании по переизбранию Трампа на должность главы государства, рассказывая историю своей семьи во время выступления на национальном съезде Республиканской партии 25 августа, заявила, что ее мать приехала в США из Пуэрто-Рико, а отец тоже был иммигрантом. Видеозапись выступления Гилфойл опубликована на PBS NewsHour.

Выступая в поддержку Трампа, Гилфойл сообщила, что является американкой в первом поколении, так как ее мать-учительница приехала в США из Пуэрто-Рико.

"Мой отец, тоже иммигрант, приехал в эту страну в поисках американской мечты. Теперь я считаю своим долгом бороться за защиту этой мечты", – заявила она, подчеркнув, что лидеры демократов хотят "разрушить эту страну".

Завершая речь, Гилфойл эмоционально подняла руки вверх и, повысив голос, пообещала, что Трамп защитит американскую мечту.

"Лучшее еще впереди", – завершила она свою речь на высоких тонах.

ВИДЕО
Видео: PBS NewsHour / YouTube

Косвенное заявление Гилфойл о том, что Пуэрто-Рико не является частью США, вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

"Сколько именно гидроксихлорохина на самом деле принимала Гилфойл?" – отреагировали на выступление Гилфойл пользователи в Twitter, вероятно, подразумевая передозировку препарата во время ее лечения от COVID-19.

Пользователь сети Тревис Аллен на своей странице в Twitter сравнил финал выступления Гилфойл с кричащим в горах сурком.

Другие пользователи сравнили завершение ее выступление со звуками, которые издает морской котик.

"Все слышали? Лучшее еще впереди", – подписал шаржи на выступление Гилфйол пользователь Twitter Вилл Коэб.

Пуэрториканцы являются гражданами США с 1917 года и могут свободно перемещаться между островом и материком.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: США, Дональд Трамп, Пуэрто-Рико, остров, Дональд Трамп – младший, партия
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