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Мужчина, напавший на мужа Пелоси, планировал атаковать также актера Тома Хэнкса и сына Байдена

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Среди целей нападавшего был актер Том Хэнкс
Среди целей нападавшего был актер Том Хэнкс
Фото: EPA

Дэвид ДеПейп, которого обвиняют в нападении на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, хотел также атаковать других публичных деятелей. Об этом на слушаниях в суде рассказал офицер полиции, который опрашивал нападавшего, сообщает BBC.

В частности, целями ДеПейпа были актер Том Хэнкс, сын президента США Хантер Байден и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В конце почти четырехчасового слушания судья Верховного суда Сан-Франциско Стивен Мерфи постановил, что доказательств достаточно для продолжения судебного разбирательства.

ДеПейпу предъявлено шесть обвинений, включая покушение на убийство. В прошлом месяце он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Контекст:

28 октября ДеПейп ворвался в дом Пелоси и ранил ее мужа. Самой спикера Палаты представителей в тот момент дома не было.

Источники телеканала CNN сообщали, что нападавший ворвался в дом с криками: "Где Нэнси?" Два других источника рассказали, что напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой". Когда прибыла полиция, злоумышленник сказал, что "ждет Нэнси".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, нападение, покушение, Хантер Байден, обвинение, Том Хэнкс, Нэнси Пелоси, судья, Гэвин Ньюсом, спикер
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