Мужчина, напавший на мужа Пелоси, планировал атаковать также актера Тома Хэнкса и сына Байдена

В частности, целями ДеПейпа были актер Том Хэнкс, сын президента США Хантер Байден и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В конце почти четырехчасового слушания судья Верховного суда Сан-Франциско Стивен Мерфи постановил, что доказательств достаточно для продолжения судебного разбирательства.

ДеПейпу предъявлено шесть обвинений, включая покушение на убийство. В прошлом месяце он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Контекст:

28 октября ДеПейп ворвался в дом Пелоси и ранил ее мужа. Самой спикера Палаты представителей в тот момент дома не было.

Источники телеканала CNN сообщали, что нападавший ворвался в дом с криками: "Где Нэнси?" Два других источника рассказали, что напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой". Когда прибыла полиция, злоумышленник сказал, что "ждет Нэнси".