Мужчина, захвативший заложников в банке в Грузии, требует вертолет и флаг России

Мужчина в военной форме и балаклаве утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа в отделение банка, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Злоумышленник сначала требовал $ 2 млн, теперь к требованиям добавились микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, а также флаг России. Также он хочет "анкеси" – в переводе с грузинского языка это означает "удочка", но силовики часто так называют рацию.

Свои требования захватчик публикует в Facebook через одного из заложников.