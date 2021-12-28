"Нам такие, как вы, не нужны". Музыканта "Аквариума" задержали в аэропорту и депортировали из России

Финнеган не получил запрета на въезд в РФ и сможет приехать на следующие концерты, утверждает директор группы Фото: Маргарита Шол / Facebook

"Наш флейтист Брайан Финнеган прилетел вчера вечером в Москву. Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие, как вы, не нужны, и выкинули его за его собственный счет обратно под конвоем. Что хотите, то и делайте с этим. В этой истории нет положительного конца", – сказал Борис Гребенщиков со сцены перед началом концерта в Москве.

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Как пишет "Новая газета", БГ также заявил, что группа не знает, где сейчас флейтист, и посвящает этот концерт ему.

"Знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас", – добавил музыкант.

В то же время директор группы "Аквариум" Максим Ланде заявил РБК, что причины произошедшего "сугубо технические".

"Красок здесь сгущать не стоит, да и просто "раздувать" эту тему причин тоже нет", – подчеркнул он.

В комментарии госагентству ТАСС Ланде отметил, что музыкант не получил запрета на въезд в РФ и сможет приезжать на следующие концерты, в этот раз "просто не были учтены некоторые особенности бюрократии".

Директор группы уточнил, что инцидент произошел 26 декабря в московском аэропорту Шереметьево.