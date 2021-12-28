"Нам такие, как вы, не нужны". Музыканта "Аквариума" задержали в аэропорту и депортировали из России

"Наш флейтист Брайан Финнеган прилетел вчера вечером в Москву. Его взяли под белые ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он просидел восемь часов, всю ночь. А утром сказали, что нам такие, как вы, не нужны, и выкинули его за его собственный счет обратно под конвоем. Что хотите, то и делайте с этим. В этой истории нет положительного конца", – сказал Борис Гребенщиков со сцены перед началом концерта в Москве.
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Как пишет "Новая газета", БГ также заявил, что группа не знает, где сейчас флейтист, и посвящает этот концерт ему.
"Знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас", – добавил музыкант.
В то же время директор группы "Аквариум" Максим Ланде заявил РБК, что причины произошедшего "сугубо технические".
"Красок здесь сгущать не стоит, да и просто "раздувать" эту тему причин тоже нет", – подчеркнул он.
В комментарии госагентству ТАСС Ланде отметил, что музыкант не получил запрета на въезд в РФ и сможет приезжать на следующие концерты, в этот раз "просто не были учтены некоторые особенности бюрократии".
Директор группы уточнил, что инцидент произошел 26 декабря в московском аэропорту Шереметьево.
Брайан Финнеган – гражданин Великобритании, родом из Северной Ирландии. В 1996 году основал коллектив кельтской музыки Flook, лучшую группу 2006 года по версии премии BBC Folk Awards.
Финнеган познакомился с Гребенщиковым на концерте памяти проповедника Шри Чинмоя в 2007 году и с тех пор играет в "Аквариуме", рассказывал он сам в интервью "Восточно-Сибирской правде".
"Борис просто сказал: поехали в Россию. "Ну, ладно, поехали", – ответил я... Я был уверен, что это будет просто один тур, и все. Потом Борис сказал: "Ты увидел маленькую часть России. Нужно еще увидеть Урал, Сибирь, Волгу…" Так я уже 10 лет играю в "Аквариуме", – рассказывал флейтист в 2016 году.