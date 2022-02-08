"Мы даже врачами не можем помочь сирийцам". Лукашенко назвал фейком информацию об отправке в Сирию белорусских военных

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал", – заявил Лукашенко.
По его словам, единственное, о чем шла речь, – правительство Сирии просило Беларусь помочь врачами. Этот вопрос обсуждался с правительством России, чтобы в случае отправки врачей работать совместно с россиянами, у которых "большой опыт" в Сирии.
"Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее. Нет, мы туда вот военных пошлем воевать… Нам там нечего делать", – подчеркнул Лукашенко.
Он еще раз подчеркнул, что Беларусь готова помочь Сирии, отправив туда врачей, но только на добровольных основах и после того, как спадет напряжение в собственных больницах.
"Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение", – добавил политик.
7 февраля на российском официальном интернет-портале правовой информации был опубликован одобренным российским правительством проект соглашения "о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике". Документ не подписан обеими сторонами, но, как отмечается, "был предварительно проработан с белорусской стороной" и должен был быть подписан по достижении окончательных договоренностей.
Согласно проекту, белорусский "воинский контингент численностью до 200 человек" должен был быть направлен в Сирию и привлекаться к выполнению мероприятий "исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий".
Лукашенко еще в марте 2019 года утверждал, что не намерен отправлять белорусских солдат в Сирию. Его заявление было опубликовано на сайте главы государства.
"Нам там делать нечего. К тому же у меня была возможность заниматься этой проблемой раньше, но я категорически это отрезал: по нашей конституции мы не имеем права посылать вооруженные силы за пределы страны... Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет... Нет в этом никакой необходимости – не нужно и нельзя. Поэтому у этого "сирийского синдрома", который проскользнул в умах некоторых людей, нет оснований", – говорил он.