"Мы даже врачами не можем помочь сирийцам". Лукашенко назвал фейком информацию об отправке в Сирию белорусских военных

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал", – заявил Лукашенко.

По его словам, единственное, о чем шла речь, – правительство Сирии просило Беларусь помочь врачами. Этот вопрос обсуждался с правительством России, чтобы в случае отправки врачей работать совместно с россиянами, у которых "большой опыт" в Сирии.

"Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее. Нет, мы туда вот военных пошлем воевать… Нам там нечего делать", – подчеркнул Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь готова помочь Сирии, отправив туда врачей, но только на добровольных основах и после того, как спадет напряжение в собственных больницах.

"Нет, начинают раскручивать: "правительство России приняло решение", – добавил политик.

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Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube