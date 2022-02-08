Белорусских военных отправят в Сирию – Россия договорилась с Беларусью

Документ еще не подписан обеими сторонами, но, как отмечается, "был предварительно проработан с белорусской стороной". Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
В проекте соглашения говорится, что белорусский контингент будет привлекаться к мероприятиям "исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий". Его разместят "в местах дислокации российской авиационной группы" – вероятно, на авиабазе Хмеймим.
Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон минобороны РФ, но оставаться под командованием минобороны Беларуси.
Россия обещает бесплатно обеспечить белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также провести их подготовку и организовать их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.
Основой соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.
В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.
Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.
В марте 2019 года бывший тогда президентом Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистами и представителями общественности утверждал, что не намерен отправлять белорусских солдат в Сирию. Его заявление было опубликовано на сайте главы государства.
"Нам там делать нечего. К тому же у меня была возможность заниматься этой проблемой раньше, но я категорически это отрезал: по нашей конституции мы не имеем права посылать вооруженные силы за пределы страны... Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет... Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы договориться там и завтра какой-нибудь контингент перебросить. Нет в этом никакой необходимости – не нужно и нельзя. Поэтому у этого "сирийского синдрома", который проскользнул в умах некоторых людей, нет оснований", – говорил Лукашенко.