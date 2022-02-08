Белорусских военных отправят в Сирию – Россия договорилась с Беларусью

Документ еще не подписан обеими сторонами, но, как отмечается, "был предварительно проработан с белорусской стороной". Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В проекте соглашения говорится, что белорусский контингент будет привлекаться к мероприятиям "исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий". Его разместят "в местах дислокации российской авиационной группы" – вероятно, на авиабазе Хмеймим.

Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон минобороны РФ, но оставаться под командованием минобороны Беларуси.

Россия обещает бесплатно обеспечить белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также провести их подготовку и организовать их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.

Основой соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.