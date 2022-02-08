ГОРДОН
 
 
МИР

Белорусских военных отправят в Сирию – Россия договорилась с Беларусью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года
Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года
Фото: EPA

Правительство России одобрило проект бессрочного соглашения с Беларусью о размещении ее военного контингента из 200 человек в Сирии. Распоряжение правительства РФ от 3 февраля опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Документ еще не подписан обеими сторонами, но, как отмечается, "был предварительно проработан с белорусской стороной". Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В проекте соглашения говорится, что белорусский контингент будет привлекаться к мероприятиям "исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий". Его разместят "в местах дислокации российской авиационной группы" – вероятно, на авиабазе Хмеймим.

Задачи и состав белорусской группы утвердят власти Беларуси, согласовав свое решение с Россией. Военные будут подчиняться Центру по примирению враждующих сторон минобороны РФ, но оставаться под командованием минобороны Беларуси.

Россия обещает бесплатно обеспечить белорусских военных питанием, транспортом, обмундированием, техническими и материальными средствами, оружием, военной техникой и боеприпасами, а также провести их подготовку и организовать их эвакуацию из Сирии в случае угрозы жизни.

Основой соглашения стали российско-белорусские договоры о дружбе, военном сотрудничестве и создании Союзного государства.

Контекст:

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.

Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.

В марте 2019 года бывший тогда президентом Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с журналистами и представителями общественности утверждал, что не намерен отправлять белорусских солдат в Сирию. Его заявление было опубликовано на сайте главы государства.

"Нам там делать нечего. К тому же у меня была возможность заниматься этой проблемой раньше, но я категорически это отрезал: по нашей конституции мы не имеем права посылать вооруженные силы за пределы страны... Лезть в Сирию между иранцами, американцами, турками и россиянами у меня особого желания нет... Я даже боюсь об этом говорить, и это исключено, что я за вашей спиной мог бы договориться там и завтра какой-нибудь контингент перебросить. Нет в этом никакой необходимости – не нужно и нельзя. Поэтому у этого "сирийского синдрома", который проскользнул в умах некоторых людей, нет оснований", – говорил Лукашенко. 

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Сирия, военные, гуманитарная помощь, минобороны РФ, правительство РФ, авиабаза, Хмеймим, соглашение, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Какая классная". Возлюбленная Немцова Дурицкая открыла показ на Ukrainian Fashion Week
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
"Любит всем сердцем". 42-летний Узелков, решивший жениться во второй раз, сделал новое заявление
Понаровская о Пугачевой: Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке
Понаровская о Пугачевой: Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
  "Красиво и легко получается", "Необычный. Стоит попробовать". Кулинарный блогер показала, как приготовить торт без выпечки с кремом
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
"Настоящая икона". 52-летняя Лопес снялась для обложки Rolling Stone в наряде с вырезом до талии
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
  17-летняя дочь Константина Меладзе о реакции родителей на выпуск "Голосу країни" с ее участием: Папа плакал. Мама тоже обрадовалась
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Важна эстетика". 40-летняя Брежнева рассказала о пластике груди
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Лучше лекарства нет". Жена Шевченко показала фото мужа в компании сына Кристиана
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с украинским актером
"Классный у тебя мужик!" В сети обсуждают снимки Никитюк с украинским актером
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (77904)
2
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (44570)
3
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (38377)
4
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (37401)
5
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (34949)
6
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (34791)
7
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (31604)
8
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (31524)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS