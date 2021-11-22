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ОБЩЕСТВО

В Украину из сирийского лагеря вернулись еще 14 граждан

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Среди эвакуированных три женщины и 11 детей
Среди эвакуированных три женщины и 11 детей
Фото: president.gov.ua

В Украину из сирийского лагеря для беженцев эвакуированы 14 граждан. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Среди эвакуированных три женщины и 11 детей.

Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря "Родж", отметили в Офисе президента.

Контекст:

На севере Сирии сегодня есть два лагеря беженцев – "Родж" и "Аль-Хол", там находится почти 43 тыс. иностранных граждан, задержанных региональными властями за связи с "Исламским государством", сообщали в Human Rights Watch. По информации активистов на 15 апреля, там находилось порядка 40 украинских женщин и детей. Глава Меджлиса крымскотатарского народ Рефат Чубаров в августе 2020-го заявлял, что в "Аль-Холе" тогда было 100 украинских женщин и детей

Украинок и их детей в сирийских лагерях удерживают в подвалах, отбирают еду, сообщали их родственники. В Офисе президента информировали, что украинцев, находящихся в лагере "Аль-Хол", проверяют на возможные связи с террористической организацией "Исламское государство".

Вопросом их возвращения занимается специальная межведомственная группа, в состав которой входят представители МИД, СБУ, Службы внешней разведки и ГУР МО. 

В лагере от обезвоживания и истощения умирают дети, сообщали в ЮНИСЕФ. По данным фонда, 6–10 августа 2020 года в "Аль-Холе" умерло восемь детей в возрасте до пяти лет, четверо из них – от недоедания и истощения, остальные – от обезвоживания, гипогликемии и других состояний, которые легко поддаются лечению. 

С начала 2021 года до конца марта в лагере убили 40 взрослых и двух детей, информировал  ЮНИСЕФ. По данным этой организации, там находится порядка 40 тыс. детей. 

16 июня семья украинцев – мать и ее семеро детей – вернулась в Украину из лагеря для беженцев в Сирии. Они находились в лагере "Родж" как минимум с 2019 года.

Теги: Сирия, эвакуация, дети, женщины, Офис президента Украины
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