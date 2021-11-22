В Украину из сирийского лагеря вернулись еще 14 граждан

Среди эвакуированных три женщины и 11 детей.

Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Хол" на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря "Родж", отметили в Офисе президента.