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Россия нанесла авиаудары по гражданским объектам в Сирии – Reuters

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В ООН призвали прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии
В ООН призвали прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии
Фото: Mark Cutts / Twitter

Российские самолеты 2 января нанесли авиаудары по ряду объектов в контролируемой повстанцами сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и источники среди повстанцев.

Бомбы сбросили на несколько городов и деревень, животноводческие и птицеводческие фермы, а также водонапорную станцию, обслуживающую центр провинции, город Идлиб с населением более миллиона человек.

Представитель городской службы водоснабжения заявил, что в результате атаки станция выведена из строя.

Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс подтвердил в Twitter, что станция сильно повреждена. 

"Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры приведет лишь к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", – написал он. 

Reuters также пишет, что 1 января пострадали временные лагеря к западу от Идлиба, где проживают тысячи перемещенных семей. По данным службы гражданской обороны, в результате налетов погибли женщина и двое детей, еще 10 гражданских лиц были ранены. В сообщении говорится, что это произошло в результате "серии рейдов". 

Ни представители России, ни сирийская армия пока не комментировали сообщения об авиаударах. Как отмечает Reuters, с ноября в авианалетах в Сирии "наблюдалось относительное затишье". 

Контекст:

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.

Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.

Теги: Россия, ООН, Сирия, военные, нападение, самолеты, Идлиб, авиаудар, разрушения, российские военные
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