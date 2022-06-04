На акции протеста в Армении пострадали полсотни людей

По данным армянского ведомства, среди 50 пострадавших – 34 полицейских и 16 гражданских лиц. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, ему сделали операцию.
Другим пострадавшим провели первую хирургическую обработку травм.
Полиция Армении сообщила, что протестующие бросали в правоохранителей бутылки, камни и металлические предметы. Полицейские задержали 11 человек.
Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян в беседе с "Радио Азатутюн" сказал, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.
Как отмечают журналисты, оппозиция сначала провела митинг на площади Франции, затем в течение двух часов блокировала входы в здание правительства, после чего двинулась к правительственным дачам.
Этому митингу предшествовал провал проведения внеочередного заседания парламента. Его требовала провести оппозиция, чтобы принять заявление по Нагорному Карабаху. В частности, оппозиционеры хотели зафиксировать в заявлении, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Однако правящее большинство бойкотировало заседание, заявив, что это ложная политическая повестка дня.
Как отмечает "Радио Азатутюн", в Армении оппозиция уже больше месяца проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, утверждая, что власть ведет переговоры с Азербайджаном за спиной у народа.
Оппозиция убеждена, что Пашинян уже снизил планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и обвиняет его в том, что он собирается пойти на односторонние уступки, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана. Между тем власть страны отвергает эти обвинения и заявляет, что требования оппозиции не пользуются широкой поддержкой в обществе.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.