ГОРДОН
 
 
МИР

На акции протеста в Армении пострадали полсотни людей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На митинге задержали 11 человек
На митинге задержали 11 человек
Фото: Yerevan.Today / Facebook

3 июня в Армении прошел митинг оппозиции у правительственных дач в Ереване. Он сопровождался столкновениями, правоохранители применили светошумовые гранаты, пострадали не меньше 50 человек. Об этом сообщил минздрав Армении.

По данным армянского ведомства, среди 50 пострадавших – 34 полицейских и 16 гражданских лиц. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, ему сделали операцию.

Другим пострадавшим провели первую хирургическую обработку травм.

Полиция Армении сообщила, что протестующие бросали в правоохранителей бутылки, камни и металлические предметы. Полицейские задержали 11 человек.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян в беседе с "Радио Азатутюн" сказал, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Как отмечают журналисты, оппозиция сначала провела митинг на площади Франции, затем в течение двух часов блокировала входы в здание правительства, после чего двинулась к правительственным дачам.

Этому митингу предшествовал провал проведения внеочередного заседания парламента. Его требовала провести оппозиция, чтобы принять заявление по Нагорному Карабаху. В частности, оппозиционеры хотели зафиксировать в заявлении, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Однако правящее большинство бойкотировало заседание, заявив, что это ложная политическая повестка дня.

Контекст:

Как отмечает "Радио Азатутюн", в Армении оппозиция уже больше месяца проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, утверждая, что власть ведет переговоры с Азербайджаном за спиной у народа.

Оппозиция убеждена, что Пашинян уже снизил планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и обвиняет его в том, что он собирается пойти на односторонние уступки, признав Нагорный Карабах частью Азербайджана. Между тем власть страны отвергает эти обвинения и заявляет, что требования оппозиции не пользуются широкой поддержкой в обществе.

    Ольга БЕРЕЗЮК
    журналистка
    Теги: оппозиция, протесты, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, митинг, столкновения, Ереван, задержание, пострадавшие
    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
    МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
     

    Нажмите «Нравится», чтобы читать
    Gordonua.com в Facebook

    Я уже читаю Gordonua в Facebook

     
    Бульвар Шоубиз. Приложение
    все публикации
    "Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
    "Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
      "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
      "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
    Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
    Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
    Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
    Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
      Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
      Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
    "В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
    "В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
    "Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
    "Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
      Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
      Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
    Дмитрий ГОРДОН
    Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
    Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
    "Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
    "Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
    Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
    Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
      "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
      "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
    Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
    Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
    "Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
    "Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
      Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
      Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
      Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
      Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
     
     
     
     

    Публикации

     
    все публикации
     
     
    Популярно в Бульваре
    1
    Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (99799)
    2
    Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (76639)
    3
    Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (32818)
    4
    "Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (32294)
    5
    "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (31130)
    6
    "Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы (30156)
    7
    Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (22296)
    8
    Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото (19162)
     
     
     
     