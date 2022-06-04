На акции протеста в Армении пострадали полсотни людей

По данным армянского ведомства, среди 50 пострадавших – 34 полицейских и 16 гражданских лиц. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, ему сделали операцию.

Другим пострадавшим провели первую хирургическую обработку травм.

Полиция Армении сообщила, что протестующие бросали в правоохранителей бутылки, камни и металлические предметы. Полицейские задержали 11 человек.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Артур Хачатрян в беседе с "Радио Азатутюн" сказал, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.

Как отмечают журналисты, оппозиция сначала провела митинг на площади Франции, затем в течение двух часов блокировала входы в здание правительства, после чего двинулась к правительственным дачам.

Этому митингу предшествовал провал проведения внеочередного заседания парламента. Его требовала провести оппозиция, чтобы принять заявление по Нагорному Карабаху. В частности, оппозиционеры хотели зафиксировать в заявлении, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. Однако правящее большинство бойкотировало заседание, заявив, что это ложная политическая повестка дня.