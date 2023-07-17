На берегу запада Австралии нашли "неопознанный" купол. Он может быть частью ракеты-носителя

Объект выбросило на пляж в Грин-Хед, в 250 км к северу от Перта. Его обнаружили и сообщили в полицию местные жители. По словам очевидцев, цилиндр имеет 2,5 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину.

Австралийское космическое агентство заявило, что неопознанный объект может быть частью космической ракеты-носителя, запущенной за границей. В агентстве добавили, что сотрудничают с международными компаниями для получения информации.

"Поскольку происхождение объекта неизвестно, сообществу следует избегать обращения с объектом или попыток его перемещения. Если сообщество обнаружит какие-либо другие предполагаемые обломки, они должны сообщить об этом местным властям и уведомить Австралийское космическое агентство", – говорится в сообщении структуры в Twitter.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



* More in comments * pic.twitter.com/41cRuhwzZk — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023

Эксперт по авиации Джеффри Томас сказал, что предмет, возможно, был топливным баком ракеты, упавшей в Индийский океан на каком-то этапе за последние 12 месяцев, сообщает BBC.

Также были предположения, что цилиндр мог быть частью MH370 – самолета, пропавшего без вести у западного побережья Австралии в 2014 году с 239 пассажирами на борту. Но Томас заявил, что у этого варианта "нет шансов".