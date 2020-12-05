На Фарерских островах построили первую в мире автомобильную развязку на дне океана

На Фарерских островах после трех лет строительства откроют подводный автомобильный тоннель.

На Фарерских островах после трех лет строительства открывается подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой, об этом 4 декабря сообщило ВВС.

Подводные тоннели соединяют острова Стреймой и Эйстурой сетью длиной около 11 км. Тоннель планируют открыть 19 декабря.

Сеть тоннелей сократит время в пути между столицей Фарер Торсхавном и населенным пунктом Рунавик с одного часа 14 минут до всего 16 минут.

Самая низкая точка сети тоннелей находится на отметке 187 метров ниже уровня моря. Для обеспечения безопасности самый крутой уклон составляет не более 5%.

Пробный запуск с участием аварийных служб запланирован на 17 декабря.

Проезд по тоннелю будет платным – легковому автомобилю придется заплатить 75 датских крон (около €12). Для местных жителей предусмотрены абонементы.

В настоящее время строится еще один тоннель, соединяющий острова Сандой и Стреймой.

Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy — Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020

Фарерские острова состоят из 18 островов в Северной Атлантике, расположенных на полпути между Исландией и Норвегией. Это автономный регион в составе Дании.