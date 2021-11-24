На Филиппинах умерла одна из старейших женщин на Земле. Ей было 124 года

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", – говорится в сообщении.

Мэр города Педро Зайко – младший принес соболезнования семье умершей.

По информации мэрии, Сусано была официально признана старейшим человеком в мире и внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Сусано родилась 11 сентября 1897 года, то есть еще до того, как страна стала независимой от испанского владычества, отмечает CNN. По данным телеканала, в сентябре этого года комитет Книги рекордов Гиннесса еще проверял документы, необходимые для того, чтобы она была официально объявлена самым старым живым человеком в мире.