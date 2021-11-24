На Филиппинах умерла одна из старейших женщин на Земле. Ей было 124 года

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", – говорится в сообщении.
Мэр города Педро Зайко – младший принес соболезнования семье умершей.
По информации мэрии, Сусано была официально признана старейшим человеком в мире и внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Сусано родилась 11 сентября 1897 года, то есть еще до того, как страна стала независимой от испанского владычества, отмечает CNN. По данным телеканала, в сентябре этого года комитет Книги рекордов Гиннесса еще проверял документы, необходимые для того, чтобы она была официально объявлена самым старым живым человеком в мире.
Согласно информации на сайте Книги рекордов Гиннесса, старейшей жительницей мира на данный момент считается японка Канэ Танака.
Дольше всех на свете из людей, чей возраст был подтвержден, согласно Книге рекордов Гиннесса, прожила француженка Жанна Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ей было 122 года и 164 дней. Она была знакома с художником Винсентом Ван Гогом, пережила дочь и внука и отличалась прекрасным здоровьем – в 85 лет занялась фехтованием, ездила на велосипеде до 100 лет и самостоятельно ходила почти до 115 лет, пока не упала и не сломала бедро, после чего ей понадобилась инвалидная коляска.