На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

Самолет летел в поселок Палана, когда потерпел крушение Фото: sledcom.ru

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах 7 июля.

Для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза, уточнил собеседник агентства. Поиски продолжатся до 18.00, когда начнется прилив, уточнили в администрации поселка.

Крушение произошло 6 июля, обломки воздушного судна нашли на расстоянии четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы в Палане со стороны береговой линии. По предварительной информации, погибли все 28 человек, которые были на борту.

По факту происшествия открыли уголовное дело, сообщили в Следкоме РФ. Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.