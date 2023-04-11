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На Камчатке произошло извержение вулкана: поселки засыпало пеплом, людям сложно дышать. Фото, видео

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На Камчатке населенные пункты засыпало пеплом из-за извержения вулкана
На Камчатке населенные пункты засыпало пеплом из-за извержения вулкана
Фото: Олег Бондаренко УКМР / Telegram

В ночь на 11 апреля на Камчатке (РФ) произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук".

Активизация началась около часа ночи по местному времени. Извержение постепенно усиливалось и достигло максимальной фазы в 5.44. Высота выброса, оцененная по сейсмическим данным, составила 20 км. Последующие уточнения по данным спутниковых наблюдений показали, что пепел достиг высоты 16 км. Извержение регистрируется даже на удаленных станциях, расположенных более чем в 100 км от вулкана.

К 9.00 активность вулкана несколько уменьшилась. Воздух в районе воздействия вулкана сильно наполнен пеплом, что вредно не только для здоровья людей, но и для техники. Облако пепла распространяется главным образом в западном направлении. Сильные пеплопады прошли в населенных пунктах Ключи, Майское, Козыревск. Раскаленные пирокластические потоки Шивелуча плавят снег у подножия вулкана, это крайне опасная ситуация, говорится в сообщении.

Отмечается, что активная стадия сейсмической подготовки продолжалась целый год. Все это время наблюдались многочисленные землетрясения, шло вулканическое дрожание, время от времени происходили выбросы пепла на высоту 5–6 км над уровнем моря, наблюдалось свечение раскаленного конуса, постоянно сходили каменные лавины.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал в Telegram спутниковый снимок активного вулкана.

Также наблюдатели показали слой пепла, выпавший в поселке Ключи (более 8 см) и фото обстановки в населенном пункте.

На опубликованном видео можно заметить сильно засыпанную пеплом землю, деревья, машины в поселке Козыревск.

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко написал в Telegram, что школьников в Ключах и Козыревске отправили на дистанционное обучение на 10 дней.

"То, что я сейчас увидел здесь своими глазами, – невозможно будет детям ни в школу пройти, да вообще здесь нахождение детей, по большому счету, под вопросом", – заявил он. 

По его словам, в пострадавшие поселки подвозят воду в цистернах и закупили бутилированную воду. В нескольких населенных пунктах пропадало электричество, сообщил он. Бондаренко опубликовал несколько фото из засыпанных пеплом поселков.

Telegram-канал SHOT сообщает, что после выброса на улицах стоит тяжелый запах, людям трудно дышать, медики рекомендуют надевать защитные маски. В нескольких поселках возникли проблемы с водой и электричеством, больницы района были переведены на круглосуточный режим работы. 

Отмечается, что пеплопад в Усть-Камчатском районе стал сильнейшим за последние 60 лет.

Извержению вулкана присвоен наивысший – красный – код авиационной опасности, сообщает российское агентство "Интерфакс". Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды (идет снег, метель). Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Гремит гром из-за электростатического напряжения в пепловом облаке. 

Контекст:

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, пишет "Интерфакс". Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км – от Петропавловска-Камчатского района. Его возраст оценивается в 60–70 тыс. лет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, вулкан, Камчатка, извержение, происшествия, пепел
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