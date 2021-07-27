На Мальте спасли группу из более 40 мигрантов

Мигрантов доставили на Мальту на патрульном катере, их нашли в поисково-спасательной зоне страны. Мигранты были в бедственном положении, отметило издание.

По словам очевидцев, среди прибывших был один младенец. Неправительственная организация Alarm уточнила в Twitter, что группа мигрантов прибыла на лодке, покинув сирийский город Хомс два дня назад. У них не было топлива, воды и еды.

* 50 people in distress in Malta SAR!

The boat is drifting and they left Khoms two days ago, they have no more fuel, no water & no food. Several people have severe injuries from shots received when they were reaching #Libya.

They need immediate rescue! @Armed_Forces_MT, act now! pic.twitter.com/VeE5ldfhXy — Alarm Phone (@alarm_phone) July 25, 2021

По сведениям организации, несколько человек получили тяжелые травмы от выстрелов, когда они достигли Ливии.

Times of Malta сообщило, что 14 июля прибыла еще одна группа мигрантов, в составе которой было 78 человек. Вместе с этой группой были обнаружены трое мертвых мигрантов.