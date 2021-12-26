На побережье Ливии вынесло тела 28 погибших мигрантов

"Тела 28 мигрантов были выброшены на западное побережье Ливии после того, как их лодка затонула", – говорится в сообщении.

The bodies of 28 migrants have washed up on #Libya's western coast after their boat sank, a security official said Sunday, the latest tragedy on the world's deadliest migration route https://t.co/B6yANETuRl pic.twitter.com/1JwM784F7p — AFP News Agency (@AFP) December 26, 2021

В расширенной информации агентство рассказало, что у тел обнаружена высокая степень разложения, что свидетельствует о том, что крушение произошло несколько дней назад.

Также сотрудники Красного Креста нашли трех выживших мигрантов в двух разных местах на пляжах в 90 км от столицы страны Триполи.

Источник AFP не исключает, что число жертв может увеличиться в ближайшее время.

По данным Arab News, среди погибших мигрантов, чьи тела выбросило на ливийский берег, есть младенец.