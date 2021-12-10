Евросоюз примет из Афганистана 40 тысяч мигрантов

Германия примет большую часть вновь прибывших – 25 тыс. человек, Нидерланды – более 3 тыс. мигрантов, Испания и Франция – по 2,5 тыс. каждая, другие страны – меньшее количество.

"Уязвимые люди и беженцы из группы риска ждут своего отъезда, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством", – сказала Юханссон, сообщает Reuters.

Контекст:

За первые шесть месяцев 2021 года число перемещенных лиц в мире выросло с 82,4 млн до более чем 84 млн. В их числе – 21 млн беженцев, примерно 51 млн внутренне перемещенных лиц, 4,4 млн искателей убежища. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, опубликованном в ноябре этого года.

Рост числа беженцев в этом году произошел в основном за счет жителей пяти стран – Центрально-Африканской Республики, Южного Судана, Сирии, Афганистана и Нигерии. Больше всего беженцев из Сирии – 6,6 млн человек, на втором месте граждане Венесуэлы, – 3,7 млн, на третьем – Афганистана, их 2,7 млн.

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле и завершился в августе. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

31 августа США завершили эвакуацию и вывод своих войск из Афганистана.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

С сентября, по данным Associated Press, Афганистан покинуло еще около 8 тыс. человек. Рейсы организовывали Госдепартамент США и частные лица.