ГОРДОН
 
 
МИР

На Сицилии арестовали самого разыскиваемого босса итальянской мафии Маттео Денаро. Его не могли поймать 30 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денаро скрывался от правосудия 30 лет
Денаро скрывался от правосудия 30 лет
Фото: EPA

Самый разыскиваемый босс итальянской мафии, главарь "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро был арестован на Сицилии спустя 30 лет бегства от полиции. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Денаро арестовали в частной онкологической клинике "Ла Маддалена" в Палермо, где год назад его прооперировали и с тех пор он проходил курс лечения в дневном стационаре. Врачам он предоставил фальшивые документы на имя Андреа Бонафеде.

Сперва мафиози перевели в казармы карабинеров в Сан-Лоренцо, а затем отвезли в аэропорт Боккадифалько, откуда доставили в больницу тюрьмы строгого режима. 

Карабинеры изъяли все медицинские записи, касающиеся Денаро в клинике Ла Маддалена в Палермо, в которых говорится, что у него рак толстой кишки и метастазы в печени.

Как отмечает BBC, Денаро в 2002 году заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. В частности, за убийство прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году, смертоносные взрывы бомб в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищение, пытки и убийство 11-летнего сына мафиози, ставшего государственным свидетелем.

Босс мафии также курировал рэкет, незаконный сброс мусора, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности "Коза Ностра". BBC пишет, что он был протеже Тото Риины – главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году.

Денаро считается последним "хранителем секретов" "Коза Ностры". Многие информаторы и прокуроры считают, что он владеет всей информацией и именами тех, кто был причастен к нескольким наиболее громким преступлениям мафии.

Хотя Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считалось, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест.

На протяжении десятилетий итальянские следователи пытались поймать Денаро, следя за самыми близкими ему людьми. Это привело к аресту его сестры Патриции и нескольких других соратников в 2013 году. Полиция также конфисковала ценные предприятия, связанные с Денаро, что сделало его более изолированным.

Однако из-за того, что существовало всего несколько фотографий Денаро, полиции пришлось использовать программы симуляции внешности, чтобы на основе построенных ими моделей понять, как преступник может выглядеть спустя десятилетия после бегства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: взрыв, убийство, полиция, тюрьма, арест, похищение, больница, Милан, лечение, преступление, мафия, Флоренция, онкология, Сицилия, преступник, отмывание денег, Палермо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (144926)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113342)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (93898)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (83402)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (75523)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65333)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62408)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43829)
 
 
 
 