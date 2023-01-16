На Сицилии арестовали самого разыскиваемого босса итальянской мафии Маттео Денаро. Его не могли поймать 30 лет

Денаро арестовали в частной онкологической клинике "Ла Маддалена" в Палермо, где год назад его прооперировали и с тех пор он проходил курс лечения в дневном стационаре. Врачам он предоставил фальшивые документы на имя Андреа Бонафеде.

Сперва мафиози перевели в казармы карабинеров в Сан-Лоренцо, а затем отвезли в аэропорт Боккадифалько, откуда доставили в больницу тюрьмы строгого режима.

Карабинеры изъяли все медицинские записи, касающиеся Денаро в клинике Ла Маддалена в Палермо, в которых говорится, что у него рак толстой кишки и метастазы в печени.

Как отмечает BBC, Денаро в 2002 году заочно приговорили к пожизненному заключению за многочисленные убийства. В частности, за убийство прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году, смертоносные взрывы бомб в 1993 году в Милане, Флоренции и Риме, а также похищение, пытки и убийство 11-летнего сына мафиози, ставшего государственным свидетелем.

Босс мафии также курировал рэкет, незаконный сброс мусора, отмывание денег и незаконный оборот наркотиков для могущественного синдиката организованной преступности "Коза Ностра". BBC пишет, что он был протеже Тото Риины – главы клана Корлеоне, арестованного в 1993 году.

Денаро считается последним "хранителем секретов" "Коза Ностры". Многие информаторы и прокуроры считают, что он владеет всей информацией и именами тех, кто был причастен к нескольким наиболее громким преступлениям мафии.

Хотя Денаро скрывался от правосудия с 1993 года, считалось, что он все еще отдавал приказы своим подчиненным из различных секретных мест.

На протяжении десятилетий итальянские следователи пытались поймать Денаро, следя за самыми близкими ему людьми. Это привело к аресту его сестры Патриции и нескольких других соратников в 2013 году. Полиция также конфисковала ценные предприятия, связанные с Денаро, что сделало его более изолированным.

Однако из-за того, что существовало всего несколько фотографий Денаро, полиции пришлось использовать программы симуляции внешности, чтобы на основе построенных ими моделей понять, как преступник может выглядеть спустя десятилетия после бегства.