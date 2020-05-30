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На Тайване отменили уголовную ответственность за супружескую измену

Закон о супружеской измене на Тайване предусматривал лишение свободы до трех лет в случае доказательства наличия половых контактов с женатыми людьми.

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Тайвань стал последним местом в Азии, которое сняло запрет на супружескую неверность
Тайвань стал последним местом в Азии, которое сняло запрет на супружескую неверность
Фото: depositphotos.com

Конституционный суд Тайваня в пятницу, 29 мая, отменил уголовную ответственность за супружескую измену. Об этом сообщает Reuters.

Конституционный суд отменил закон о супружеской измене, согласно которому лицам, имеющим половые контакты с женатыми или вне брака, может грозить до года тюремного заключения.

По мнению генсека министерства юстиции Тайваня Лин Хуэй-Хуана, закон о супружеской измене является нарушением сексуальной автономии человека, а также серьезным вторжением в личную жизнь.

Хотя на Тайване тюремные заключения за супружескую измену – явление редкое, активисты утверждают, что женщины подвергаются непропорциональным преследованиям в соответствии с законом, поскольку угроза обвинений часто используется в супружеских спорах для оказания давления на женщин, отмечает Reuters.

Отмена наказания за измену стала частью реформ на Тайване, где в прошлом году легализовали однополые браки.

Тайвань стал последним местом в Азии, которое сняло запрет на супружескую неверность после Южной Кореи в 2015 году и Индии в 2018 году.

Теги: Тайвань, измена
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