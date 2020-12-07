На задержанного в Петербурге историка Соловья составили протокол о проведении несогласованного публичного мероприятия

Задержанный 5 декабря в российском Санкт-Петербурге политолог и историк Валерий Соловей остался в отделении полиции на вторую ночь. Его обвиняют в организации и проведении публичного мероприятия в форме собрания в центре города без подачи уведомления в соответствии с российским законодательством.

Российский историк, политический аналитик и оппозиционер Валерий Соловей, задержанный 5 декабря в Санкт-Петербурге, вторые сутки находится в отделе полиции. Судебное заседание по его делу назначено на начало недели, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на его адвоката Алексея Добрынина.

По его словам, Соловей обвиняется в организации и проведении публичного мероприятия в форме собрания в центре города без подачи уведомления в соответствии с российским законодательством.

Адвокат отрицает, что политолог принимал участие в подобном мероприятии. Он утверждает, что Соловей не причастен к скоплению людей в месте, где тот гулял перед задержанием.

"Не исключаю, что волокита с назначением судебного заседания напрямую связана с отсутствием доказательственной базы у полиции, подтверждающей законность задержания Валерия Дмитриевича и составление в отношении него протокола об административном правонарушении", – добавил Добрынин.

В комментарии "Новой газете" 5 декабря Соловей сказал, что обоснование задержания – нарушение масочного режима. Он добавил, что "просто гулял".

При этом активист Сергей Беляев в комментарии "Фонтанке" сообщил, что в Санкт-Петербурге проходила встреча сторонников движения Соловья под названием "Перемен", а ее сорвали люди, представившиеся сторонниками движения писателя и экс-боевика "ДНР" Захара Прилепина. Они бросили в толпу дымовую шашку и раскидали листовки, на которых было написано: "От подобных "Перемен" попадет Россия в плен".

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет "по политическим причинам" не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает "Русская служба BBC", Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

21 сентября 2020 года Соловей объявил о начале своей политической карьеры.