Профессор Соловей: В России обновили список людей, подлежащих интернированию. В Мордовии срочно было велено построить бараки для политзаключенных

Соловей: Я не знаю, сколько человек в списке. Но знаю, кто там стоит на первых местах Фото: Валерий Соловей / Facebook

Российское общество находится в плохой форме, на его состоянии отразилась пандемия коронавируса и экономический кризис. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"У людей странное сочетание апатии и очень высокого уровня раздражительности, скрытой агрессии. Я постоянно общаюсь с людьми, которые занимаются качественной социологией, это лучшие специалисты в России. Они говорят, что взрыв недовольства просто неизбежен", – считает аналитик.

По его словам, в России с 2012 года есть список людей, подлежащих интернированию, заключению под стражу без суда и следствия.

"Начиная с мая этого года в Кремль регулярно идут аналитические отчеты о том, что осенью возможны массовые политические протесты. После того, когда эти отчеты пошли, был обновлен список людей, подлежащих интернированию. В Мордовии срочно было велено построить бараки для политзаключенных, в знаменитом "Мордовлаге". Строительство завершено. Я не знаю, сколько человек в этом списке. Но знаю, кто там стоит на первых местах", – рассказал Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

По его информации, первый в списке российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Но список составлялся по довольно странным критериям. Помимо тех, кого можно назвать политическими оппозиционерами и гражданскими активистами, там оказались некоторые деятели шоу-бизнеса, которые критически высказывались в отношении президента и действующей власти", – отмечает аналитик.

Соловей не назвал фамилии людей из шоу-бизнеса, включенных в этот список, но отметил "если бы я назвал, вы бы очень посмеялись".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



