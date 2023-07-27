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"Народ заслуживает знать, что происходит в небе". В Конгрессе США прошли слушания о существовании НЛО

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В Конгрессе США заслушали трех источников о возможных программах США по исследованию НЛО
В Конгрессе США заслушали трех источников о возможных программах США по исследованию НЛО
Фото: EPA

В распоряжении властей США могут быть предметы, созданные "внеземными разумами", в том числе "транспортные средства инопланетного происхождения". Об этом говорилось на слушаниях в Конгрессе США 26 июля. Слушания транслировал телеканал PBC News.

В Конгрессе выступил бывший представитель американской разведки Дэвид Груш. На вопрос, есть ли у правительства США информация о внеземной жизни, он сказал, что США, вероятно, знают о "нечеловеческой" деятельности с 1930-х годов.

По его информации, правительство США провело "многодесятилетнюю" программу, в рамках которой власти собирались и пытались реконструировать разбившиеся НЛО. Груш до 2023 года руководил анализом необъяснимых аномальных явлений (UAP) в агентстве министерства обороны США, уточняет The Guardian.

Когда ему стало известно о программе Пентагона, которая исследует тему пришельцев, ему отказали к доступе к этой информации. А после этого он столкнулся с репрессиями, пишет The New York Times

"Это было очень жестоко и очень неудачно, некоторые тактики, которые они использовали, причинили мне вред как профессионально, так и лично", – заявил он.

Фото: EPA
Фото: EPA

Груш добавил, что ему также известны случаи о ранениях и травмах людей, чтобы "скрыть информацию". А на вопрос, были ли убиты люди в рамках усилий правительства по сокрытию информации об НЛО, он сказал, что не может "говорить об этом на публичном заседании".

Как отмечает The Guardian, не всех конгрессменов убедили показания Груша. В частности, в июньском интервью NewsNation Груш заявил, что у правительства есть "очень большой, размером с футбольное поле" инопланетный корабль, говорится в статье. В то же время во время этих слушаний он не прибегнул к таким подробностям, ссылаясь на меры безопасности. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Другой возможный свидетель НЛО, бывший командующий ВМС США Дэвид Фрэвор заявил, что видел "странный объект" в небе во время учебной миссии в 2004 году.

Еще один спикер на слушаниях – военно-морской пилот в отставке Райан Грейвс – рассказал, что видел неопознанные объекты у побережья Атлантического океана "каждый день в течение как минимум пары лет". По словам Грейвса, наблюдения были "не редкими и не единичными", их видели экипажи военных самолетов и пилоты коммерческих самолетов, "чья жизнь зависит от точной идентификации". Грейвс добавил, что объекты были обнаружены "практически там, где проводятся все операции военно-морского флота по всему миру". 

На вопрос, есть ли какие-либо общие характеристики неопознанных объектов, о которых говорили разные пилоты, Грейвс ответил, что в основном наблюдались "темно-серые или черные кубы внутри прозрачной сферы", где "вершина или вершины куба касались внутренней части сферы".

"Американский народ заслуживает того, чтобы знать, что происходит в нашем небе", – заявил Грейвс.

Фото: EPA
Фото: EPA

В Конгрессе раскритиковали Пентагон за то, что он не предоставляет "более подробную информацию". Один из представителей Палаты представителей Джейми Раскин сказал, что необходимы больше "реальной прозрачности и система отчетности".

В то же время член Палаты представителей Гленн Гротман пошутил перед аудиторией, что это был "самый захватывающий подкомитет Конгресса на этой неделе", цитирует PBC News.

На слушания отреагировали в министерстве обороны США. Пресс-секретарь министерства обороны Сью Гоф заявила, что следователи не обнаружили "какой-либо поддающейся проверке информации, подтверждающей утверждения о том, что какие-либо программы, касающиеся обладания или обратного проектирования внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время", цитируют СМИ.

Фото: EPA
Фото: EPA

Контекст:

В 2017 году стало известно, что Пентагон тайно финансировал исследования НЛО в рамках программы расширенной идентификации угроз в авиакосмическом пространстве. По данным издания The New York Times, на программу в 2007–2012 годах из бюджета было выделено примерно $22 млн.

В 2022 году Пентагон создал отдельный офис для исследования НЛО.

Теги: США, Пентагон, Конгресс США, НЛО
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