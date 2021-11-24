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NASA запустило в космос ракету, чтобы изменить траекторию движения астероида

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Ракета должна пройти миллионы миль для достижения цели
Ракета должна пройти миллионы миль для достижения цели
Фото: nasa.gov

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно запустило в космос ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART. Об этом сообщили в агентстве 24 ноября. Трансляция запуска также велась на YouTube.

Сообщается, что ракета, которая должна пройти миллионы миль, стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 23 ноября в 22.21 по тихоокеанскому времени (24 ноября в 08.21 по Киеву).

Целью миссии является испытание данного метода защиты Земли от астероидов и других опасных космических объектов. Зонд DART отправится к двойному астероиду Дидим-Диморф и менее чем через год столкнется с меньшим из них – Диморфом.

Так будет использована "техника кинетического удара", чтобы изменить орбиту астероида, пишет издание Space.

Ожидается, что удар сменит скорость Диморфа на один процент, а траекторию его движения вокруг большего астероида – на несколько минут.

"Если в будущем будет обнаружен большой астероид, который каким-то образом угрожает Земле, NASA теоретически сможет отправить космический корабль, такой как DART, чтобы врезаться в него и толкнуть в другом направлении", – подчеркнуло издание.

Контекст:

На сегодня ученые классифицировали примерно 90% всех околоземных астероидов, которые по размеру сопоставимы с космической скалой, уничтожившей на Земле больших динозавров миллионы лет назад, пишет Space. Однако остается еще много более мелких космических камней, которые предстоит идентифицировать.

Теги: США, космос, NASA, миссия, астероид, SpaceX, ракета, Falcon 9, запуск, космический корабль
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