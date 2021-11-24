NASA запустило в космос ракету, чтобы изменить траекторию движения астероида

Сообщается, что ракета, которая должна пройти миллионы миль, стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии 23 ноября в 22.21 по тихоокеанскому времени (24 ноября в 08.21 по Киеву).

Целью миссии является испытание данного метода защиты Земли от астероидов и других опасных космических объектов. Зонд DART отправится к двойному астероиду Дидим-Диморф и менее чем через год столкнется с меньшим из них – Диморфом.

Так будет использована "техника кинетического удара", чтобы изменить орбиту астероида, пишет издание Space.

Ожидается, что удар сменит скорость Диморфа на один процент, а траекторию его движения вокруг большего астероида – на несколько минут.

"Если в будущем будет обнаружен большой астероид, который каким-то образом угрожает Земле, NASA теоретически сможет отправить космический корабль, такой как DART, чтобы врезаться в него и толкнуть в другом направлении", – подчеркнуло издание.