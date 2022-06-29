"Не касался каких-то острых тем". Пранкер поговорил с мэром Варшавы от имени Виталия Кличко

Об этом 27 июня сообщило Radio ZET.

Видеозвонок вызвал у Тшасковского подозрения, поэтому сразу после его завершения мэрия Варшавы связалась с властями Киева. Как выяснилось, Кличко в это время не разговаривал, после чего власти города уведомили об этом департамент по борьбе с киберпреступностью Главного управления полиции Варшавы.

Тшасковский в комментарии Radio ZET подтвердил разговор с пранкером. По его словам, он "не касался каких-то острых тем".

Кроме спецслужб Польши, мэр Варшавы уведомил об инциденте также посольство Украины.

Тшасковский рассказал, что несколько раз разговаривал с Кличко, в частности, они вместе обсуждали "принципы сотрудничества на случай войны".

25 июня мэр Киева призвал правоохранителей расследовать действия пранкера, который от его имени общался по видеосвязи с мэрами Берлина и Мадрида.

"От моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через Zoom. Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина (ФРГ) и Мадрида (Испания) согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко", – написал в Telegram Кличко.

Как отмечает Radio ZET, пранкер от имени Кличко имел разговор также с мэром Вены (Австрия). Во всех случаях на видеосвязи присутствовал человек, лицо и голос которого напоминали мэра Киева.

Технологии DeepFake – метод обработки изображений, который объединяет изображения человеческих лиц с использованием методов искусственного интеллекта.