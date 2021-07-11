ГОРДОН
 
 
МИР

"Нечем дышать, решите вопрос". Пассажир рейса Москва – Анталья открыл дверь самолета при подготовке к взлету, не выдержав жары

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Более 500 пассажиров пришлось снимать с рейса
Более 500 пассажиров пришлось снимать с рейса
Фото: depositphotos.com

Пассажир рейса Москва – Анталья рано утром 11 июля решил открыть дверь самолета во время подготовки к взлету из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ Елена Марковская, пишет агентство "Москва".

Открытие двери привело к автоматическому выбросу аварийного надувного трапа. Более 500 пассажиров и 16 членов экипажа пришлось снимать с рейса. Авиакомпания заменила самолет, в итоге рейс был отправлен на четыре часа позже запланированного.

Авиакомпания "Россия" сообщила, что в судебном порядке планирует взыскать убытки, понесенные в связи с переносом рейса и заменой самолета, с пассажира. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку произошедшего.

Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео из салона самолета. На нем слышны жалобы пассажиров на духоту.

"Нам нечем дышать, решите вопрос сейчас. Прямо сейчас. Я не буду ждать, у меня ребенок сидит задыхается", – комментирует происходящее одна из женщин.

Другой Telegram-канал Mash написал, что пассажир открыл люк аварийного выхода, он не смог выдержать жару внутри самолета. На борту отказала система кондиционирования, а вылет рейса сильно задержали, сказано в сообщении.

"Два часа пассажиры просидели в закрытом пространстве, обильно разогретом подмосковной жарой. По словам очевидцев, некоторые теряли сознание. Но вот нашелся герой, который не захотел вариться в кипящем котле раньше времени. Он ринулся к аварийному люку, открыл его, а система выпустила надувной трап", – сообщил канал.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, дверь самолета открыл преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, 42-летний пианист Владимир Кузнецов.

Теги: Россия, Москва, самолет, Шереметьево, Анталья, авиакомпания, пассажиры, экипаж, рейс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS