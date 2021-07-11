"Нечем дышать, решите вопрос". Пассажир рейса Москва – Анталья открыл дверь самолета при подготовке к взлету, не выдержав жары

Открытие двери привело к автоматическому выбросу аварийного надувного трапа. Более 500 пассажиров и 16 членов экипажа пришлось снимать с рейса. Авиакомпания заменила самолет, в итоге рейс был отправлен на четыре часа позже запланированного.

Авиакомпания "Россия" сообщила, что в судебном порядке планирует взыскать убытки, понесенные в связи с переносом рейса и заменой самолета, с пассажира. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку произошедшего.

Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео из салона самолета. На нем слышны жалобы пассажиров на духоту.

"Нам нечем дышать, решите вопрос сейчас. Прямо сейчас. Я не буду ждать, у меня ребенок сидит задыхается", – комментирует происходящее одна из женщин.

Другой Telegram-канал Mash написал, что пассажир открыл люк аварийного выхода, он не смог выдержать жару внутри самолета. На борту отказала система кондиционирования, а вылет рейса сильно задержали, сказано в сообщении.

"Два часа пассажиры просидели в закрытом пространстве, обильно разогретом подмосковной жарой. По словам очевидцев, некоторые теряли сознание. Но вот нашелся герой, который не захотел вариться в кипящем котле раньше времени. Он ринулся к аварийному люку, открыл его, а система выпустила надувной трап", – сообщил канал.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, дверь самолета открыл преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, 42-летний пианист Владимир Кузнецов.