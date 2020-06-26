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Немецкий депутат признал, что Россия оплатила его поездку в оккупированный Крым

Депутат Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эме признал, что его поездку в оккупированный Россией Крым в качестве "наблюдателя" за выборами президента РФ в 2018 году оплачивал российский парламент.

Как пишет Spiegel, дорожные расходы Эме были оплачены комитетом по международным делам Государственной думы РФ. При этом, отмечает издание, законодательство Германии запрещает членам Бундестага принимать денежное вознаграждение, если оно предполагает "демонстративное осуществление своего мандата в интересах донора".

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