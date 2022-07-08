ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Финальной точки в войне, когда все нормальные люди смогут обняться и сказать: "Ух, кончилось!" – не будет

 
|
Невзоров считает, что ненависть будет продолжать тлеть
Невзоров считает, что ненависть будет продолжать тлеть
Фото: wikipedia.org

Война России против Украины не закончится парадом, она выйдет на глобальный уровень. Такое мнение российский телеведущий и публицист Александр Невзоров высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Чтобы парад победы на Красной площади [в Москве] с желто-лазуревыми знаменами – так не будет. Не будет какой-то красивой, однозначной точки, нет. Будет разрастание, перетекание одного бедствия в еще более глобальное бедствие, и понятно, что все равно в это будет так или иначе втянут весь мир. Вот каких-то финальных точек, когда смогут все нормальные люди обняться и сказать: "Ух, кончилось!" – такого не будет", – сказал он.

Публицист предполагает, что "все равно будет тлеть то там, то тут ненависть".

"[Президент России Владимир] Путин запустил механизм, который остановить не в силах никто – ни [президент США Джо] Байден, ни Соединенные Штаты Америки. Никто не сможет прервать ту цепочку бедствий, которая началась 24 февраля", – считает Невзоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Александр Невзоров, Джо Байден, война, Москва, вторжение, российская агрессия, парад Победы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
  "Боже, Паша, ты что – барбер? Ты же был актер". Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
Развитие скандала с "Дизель Студио". Мишина заявила об обязательной ответственности за "высер"
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Больше не комплексую, что вы увидите у меня что-то "лишнее". Тринчер крупным планом показала тело в полупрозрачном белье
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
"Залужный настолько крут, что вместо свечей задувает сгоревшие российские танки". Как украинцы поздравили главнокомандующего ВСУ с 49-летием
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
Холодницкий в ресторане сделал предложение своей девушке. Фото кольца и долгого поцелуя пары
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
"В моем сердце сегодня много боли". Loboda пообещала помочь жителям Ирпеня
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
  "Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (277631)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (237926)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (57192)
4
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (40194)
5
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (38725)
6
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото (28698)
7
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (23452)
8
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео (20279)
 
 
 
 