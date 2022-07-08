Невзоров: Финальной точки в войне, когда все нормальные люди смогут обняться и сказать: "Ух, кончилось!" – не будет

"Чтобы парад победы на Красной площади [в Москве] с желто-лазуревыми знаменами – так не будет. Не будет какой-то красивой, однозначной точки, нет. Будет разрастание, перетекание одного бедствия в еще более глобальное бедствие, и понятно, что все равно в это будет так или иначе втянут весь мир. Вот каких-то финальных точек, когда смогут все нормальные люди обняться и сказать: "Ух, кончилось!" – такого не будет", – сказал он.

Публицист предполагает, что "все равно будет тлеть то там, то тут ненависть".

"[Президент России Владимир] Путин запустил механизм, который остановить не в силах никто – ни [президент США Джо] Байден, ни Соединенные Штаты Америки. Никто не сможет прервать ту цепочку бедствий, которая началась 24 февраля", – считает Невзоров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube